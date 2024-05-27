專家教你保／利變險三大功能 扮經濟後盾

醫療技術持續進步，民眾對於養生、保健意識抬頭，加諸現今國人平均壽命高達80.9歲，隨著生命愈來愈長壽，大家多會面臨「健康且活得久」及「活得久但不健康」所導致的「退休金不足」及「資產安全」兩大風險，這也是退休生活規劃的必修學分。

根據人力銀行調查，45歲以上的受訪者平均想在61歲退休，且認為退休金須超過2,000萬元，退休生活才能無虞愜意。因此建議民眾可運用不同幣別進行理財規劃來分散風險，其中利率變動型壽險具有壽險保障、穩健增值、資產傳承三大功能，讓退休生活樂活自在。

面對長壽帶來的財務風險，趁年輕必須提前做好準備，因應資產適度配置，建議民眾可運用不同幣別進行理財規劃來分散風險，「利率變動型壽險」（台幣或美元計價）就是一個很好的選擇。在有穩定工作收入的時候，強迫自己儲蓄未來的退休金，善用保險保障、保單價值穩健增值的特性，創造穩定的現金流，逐步累積未來，樂退人生。

利率變動型壽險三大特色

利率變動型壽險與傳統固定利率壽險不同，就是當保單「宣告利率」高於「預定利率」時，即有機會領取增值回饋分享金，可依自身需求選擇購買增額繳清、現金給付或儲存生息。此外，利率變動型壽險因具有高額壽險保障特點，能補足高齡帶來的風險缺口，若為青壯年族群，不僅投保後立即享有高額保障，同時在人生打拚期，更能成為守護家人的經濟後盾。

除了壽險保障外，因遺產繼承問題造成家族糾紛時有所聞，避免遺產變負債，關鍵就在提前規劃做好分配，建議可透過保險指定受益人好處，依自己的意願指定身故保險金給付對象或給付比例，避免遺產分配上的紛爭，遺愛家人的善意才不會變成子女紛擾的源頭。

最重要的是利率變動型壽險還有保險身故與完全失能保險金分期給付功能，讓這份關愛持續守護心愛的家人，完善資產保全，真正達到創富、守富、傳富的三富人生。

富養「財務自由」的退休生活從提早準備開始，除了不斷累積資產，也要富養自己的健康存摺，雙管齊下，才能真正享有樂活自在的愜意人生。

（本文由遠雄人壽北直通訊處區經理許進良提供，記者戴玉翔採訪整理）

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