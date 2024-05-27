投保癌症險 輕度罹病可理賠

癌症已41年蟬聯國人十大死因之首，根據衛生福利部統計，每4分19秒就有一人罹癌。公勝財顧培訓總監賴彥穎建議，想要減輕罹癌負擔，提前做好保險保障規劃很重要，透過妥善規劃癌症險或是重大傷病險，可幫助減輕罹癌時的經濟壓力，尤其許多新式療法，像是標靶藥物治療、自體免疫細胞治療等，部分健保非全額給付，必須透過保險補足風險缺口。

一旦確診癌症，進入治療階段，就有可能因為工作中斷而失去收入來源。如果擔心因罹癌而拖垮家中經濟，賴彥穎指出，其實可以藉由購買癌症醫療險、實支實付醫療險等理賠不同項目的保單，轉嫁因癌症治療而導致經濟壓力的風險。但重大傷病險也有保障癌症項目，與癌症險保障的區別為何？

癌症險理賠重點為罹患癌症後的醫療相關花費，投保癌症險的目的，是讓被保人不幸罹癌時，能減輕自己與家人在經濟、醫療上的壓力。而重大傷病險保障的癌症類別多數為重度癌症，且須取得「重大傷病卡」才能進行理賠。如果罹患輕度癌症，有可能不在重大傷病險的理賠範圍。

公勝保經經理黎德璋表示，重大傷病險與癌症險皆有保障「癌症」選項，不過重大傷病中的癌症項目必須是「須積極或長期治療之癌症」且疾病診斷代碼在公告項目的範圍內，部分初期或輕度癌症則可能無法申請重大傷病卡獲得理賠，預算充足下，追求全面保障可以考慮兩種保單進行搭配，以及額度達到一天理賠2萬元以上較好，在醫療前中後階段打造全面防護。

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