外幣分紅保單 大樂退靠山

為協助國人做好退休準備，台北富邦銀行與富邦人壽合作推出新商品「富邦人壽美富優退外幣分紅終身保險」，專門為退休需求量身打造，巧妙結合了分紅機制，是目前市場上少有結合增額、還本功能的分紅保單。

為提供民眾更多元靈活的準備工具，北富銀特別與富邦人壽合作開發新保險商品「美富優退」，提供55、60、65歲三個指定年齡選項，客戶可以依據自己的人生藍圖，自由選擇開始領取生存保險金的時間點，滿足在不同階段的保障和資產管理需求。

退休保單怎麼選？壽險公司建議

「美富優退」另一大亮點是生存保險金的領取機制，特別適合退休生活。投保後依條款約定計算如有可分配之年度保單紅利將以增購保額的方式給付，讓保障與資產有機會隨著時間逐年遞增；而在保戶指定年齡之前一保單年度屆滿開始還本後，保戶不僅有機會年領總繳保費10%以上的生存保險金，活到老領到老，最長可領到保險年齡屆滿98歲前，且保單的保障額度和保單價值準備金仍能維持一定水準，全方位保障保戶及其家庭的生活品質。

「美富優退」還提供生命末期提前給付保險金、完全失能保險金等保障，能分擔醫療及照護對家庭帶來的經濟壓力，讓晚年更有尊嚴。

針對不同需求的客群，「美富優退」提供3年期及6年期兩種繳費選擇，保戶可依據自身財務狀況進行配置。以40歲男性投保「美富優退」保額10萬美元、6年期繳為例，含轉帳及高保額折扣後，年繳保費約2.69萬美元，自65歲起可年領生存保險金1.7萬美元，給退休生活安穩的財務後盾。

凱基人壽表示，全球通膨高漲，為避免勞工退休金被通膨吃掉，勞保年金也將迎來開辦以來最大調漲，退休規劃亦成為上班族彼此討論的熱門話題。

民眾投保利率變動型終身壽險，除在契約有效期間內可享有保障外，當宣告利率大於預定利率時，亦可享有增值回饋分享金，並具有可對抗通膨或做為彈性運用的資金的特性，一直是市場上主流保險商品之一，也是許多上班族做為兼顧保障及退休規劃的熱門工具。

凱基人壽建議民眾在選擇利率變動型終身壽險時，可以留意三大重點：回歸本質，保障為先；選擇適合的繳費年期，提前解約恐會造成損失；多元幣別分散風險。

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