金控超級股東會6月登場 新新併成市場話題

6月股東會旺季將登場，14家金控今年主要落在6月14日與21日舉行，台新金與新光金均選在14日舉辦股東會，預料「新新併」將是熱議焦點，至於公股行庫多數落在21日召開。

國票金將於5月31日召開股東會，為今年14家金控率先登場，其中，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中以股東身分提案，質疑獨立董事陳惟龍霸凌經理人，明顯不具專業性與獨立性，應依法向陳惟龍提起訴訟，賠償公司損失。

若國票金股東會通過提案，根據公司法規定，公司須在30天內對陳惟龍提起訴訟。

6月7日召開股東會有元大金、永豐金，今年並無董事會改選議題，不過先前外傳參與出價合併的京城銀，3家股東常會皆為同一天舉行。

國泰金、富邦金、中信金、開發金、玉山金、台新金與新光金均在6月14日舉行股東會。其中又以有「新新併」話題的新光金及台新金，最受市場矚目。

新光金4月26日董事會以11比4通過重啟與台新金合併可行性評估，但大股東吳東進陣營董事代表均持保留意見。市場預期，二家金控最後是否能「山頂會合」，合併時機、架構、價格及大股東間能否有共識，仍是牽動併購討論能否往下一步推進的重要關鍵。

另逢國內保險業即將接軌IFRS 17及ICS，新壽必須在2026年接軌前將RBC（資本適足率）拉回至法定標準200%以上，才能向金管會申請15年接軌過渡期，強化資本有其高度急迫性，新光金如何強化新壽體質以符合監理期待，亦將成為股東關注焦點。

上市公股行庫方面，今年適逢改選的包含兆豐金、第一金與台灣企銀，3家業者均將在6月21日召開股東會；財政部依規定已先提出董事提名名單，現任董事長、總經理全數入列，5月20日新政府上任後的首波行庫高層人事異動，可能在股東會後才會明朗。6月21日當天另有華南金、合庫金與彰銀召開股東會。

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