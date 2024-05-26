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3類刷卡延後生效 電支業不滿

聯合報／ 記者林勁傑／台北報導
政院加強阻詐，要求金管會督導金融業提升安全控管機制，爭取攔截詐款金流的最後時間，銀行公會已提案擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後24小時才生效。本報資料照片
政院加強阻詐，要求金管會督導金融業提升安全控管機制，爭取攔截詐款金流的最後時間，銀行公會已提案擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後24小時才生效。本報資料照片

政院加強阻詐，銀行公會已提案擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後二十四小時才生效。據指出，金管會二十四日已邀集電支業者開會，但業者普遍「炸鍋」，認為將服務延後生效並不妥當，應從源頭管理，而非讓真正要使用服務的民眾不方便。

由於上述信用卡新措施連動綁定信用卡支付的電子支付業，金管會昨已邀集業者開會討論，業者表示，「試問你買遊戲點數二十四小時後才能用，能接受嗎？」

公會亦研提消費特店綁定卡片後，前幾筆交易強制使用OTP（一次性密碼）逐筆驗證。

業者認為，消費者綁卡在行動支付上，去超商出示付款碼，店家刷了之後，消費者還得要先收驗證碼、輸入驗證碼，才能成功付款。業者表示，光是用想像的，即可知道對消費者過於繁瑣及不便。

此外，據透露還有一項提案是驗證綁定帳號的手機號碼與銀行原留門號須一致，意即當註冊A電支時用A手機，申辦B銀行信用卡時用B手機，雖然上述都是用自己的身分證申請，但以後不能把B信用卡綁在A電支上使用，因為門號不一樣。

業者強調，用戶被詐騙，是因為詐團在LINE、臉書創設社團或粉絲專頁來騙民眾，政府應該從源頭解決，規範社群媒體和電信業者，不然針對金融業設立再多驗證機制，只會讓真正要使用服務的民眾不便。

業者也提醒，「在最末端的金流設立控管機制，可以防盜用，不能真正防詐騙」。

信用 消費者 詐騙

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