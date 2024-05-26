投信訴求鎖住債息 多重資產基金...募集新寵
台股高股息ETF募集狂潮告一段落，投信改募多重資產基金，以因應美國聯準會（Fed）預期降息時間一延再延。從投信最近全新募集基金的狀況可發現，焦點從追求股息轉到鎖定債息，以債息為主的多重收益產品成為主流。
3月到4月募集的台股高股息ETF磁吸效應強勁，近期投信新募產品則完全不見高股息蹤影。法人指出，Fed不急著降息，高利率仍會持續更長的時間，因此投信募集相關產品，以在利率高原時期鎖住債息為主。
中信優息投資級債（00948B）、中國信託高評級策略收益債券基金上周同步開募，本周還在募集期間，都是以高評等債為訴求。前者是國內首檔發行價10元的債券ETF，搭配月配息、平準金機制，布局15年期以上的成熟市場ESG投資級美元公司債。後者發行價同樣為10元，為主動式基金，A-以上信評債至少占70%。
凱基A級公司債（00950B）6月19日開募，布局全球10年期以上成熟市場美元A級公司債，為國內首檔月底領息的債券ETF，發行價15元。
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