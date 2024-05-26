投信訴求鎖住債息 多重資產基金...募集新寵

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
投信近期新募基金 圖／經濟日報提供
投信近期新募基金 圖／經濟日報提供

台股高股息ETF募集狂潮告一段落，投信改募多重資產基金，以因應美國聯準會（Fed）預期降息時間一延再延。從投信最近全新募集基金的狀況可發現，焦點從追求股息轉到鎖定債息，以債息為主的多重收益產品成為主流。

3月到4月募集的台股高股息ETF磁吸效應強勁，近期投信新募產品則完全不見高股息蹤影。法人指出，Fed不急著降息，高利率仍會持續更長的時間，因此投信募集相關產品，以在利率高原時期鎖住債息為主。

中信優息投資級債（00948B）、中國信託高評級策略收益債券基金上周同步開募，本周還在募集期間，都是以高評等債為訴求。前者是國內首檔發行價10元的債券ETF，搭配月配息、平準金機制，布局15年期以上的成熟市場ESG投資級美元公司債。後者發行價同樣為10元，為主動式基金，A-以上信評債至少占70%。

凱基A級公司債（00950B）6月19日開募，布局全球10年期以上成熟市場美元A級公司債，為國內首檔月底領息的債券ETF，發行價15元。

ETF 債券ETF 高股息

延伸閱讀

00878成分股加入中華電…三大電信公司全收編！ 專家：穩健未來將獲得防禦性

降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

FED要耐心等通膨降溫再降息！網曝「這時間前」都只是打嘴砲

「高股息正2」不怕空頭又配息？網全酸爆：融資買它就是了

相關新聞

3類刷卡延後生效 電支業不滿

政院加強阻詐，銀行公會已提案擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後二十四小時才生效。據指出，金管會二十...

匯市最前線／台幣32~32.5元盤整

新台幣匯率上周五（24日）貶值1.2分，以32.258元作收。過去一周，累計貶值5.2分，貶值幅度0.16％。展望後市，...

投信訴求鎖住債息 多重資產基金...募集新寵

台股高股息ETF募集狂潮告一段落，投信改募多重資產基金，以因應美國聯準會（Fed）預期降息時間一延再延。從投信最近全新募...

企業生日快樂／櫃買中心 邁向永續交易所

櫃買中心今年邁入第30年，身為台灣證券市場重要參與者之一，櫃買中心以推動經濟發展為宗旨，配合國家經濟政策，扶植台灣特色企...

企業生日快樂／櫃買中心響應性別平權 女性員工占56%

今年是櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項公益活動，以感恩的心更全面地回饋社會，也透過員工親子共同參與，讓愛傳承。同時...

企業生日快樂／櫃買中心強化資安 導入網路新機制

面對變動的局勢，地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧（AI）發展等，都可能間接對台灣及全球的經濟成長與產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。