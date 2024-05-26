匯市最前線／台幣32~32.5元盤整
新台幣匯率上周五（24日）貶值1.2分，以32.258元作收。過去一周，累計貶值5.2分，貶值幅度0.16％。展望後市，匯銀主管指出，新台幣匯率短期仍將維持在32~32.5元區間波動。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 小孩升國中！驚見雙敦學區「3房4500萬」 他愣：一定能上建中？
▪ 汐止17年社區單價飆72萬 專家揭房價狂漲「3原因」
▪ 美髮師月存10萬現金 買房不能貸8成！過來人曝2招解方
▪ 台北不用200萬、新北8字頭就封王 2024年新案還開不出震撼價
▪ 他好奇買房找人檢驗是常識嗎？ 眾人見本意笑翻：那不叫驗屋
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言