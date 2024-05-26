匯市最前線／台幣32~32.5元盤整

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

台幣匯率上周五（24日）貶值1.2分，以32.258元作收。過去一周，累計貶值5.2分，貶值幅度0.16％。展望後市，匯銀主管指出，新台幣匯率短期仍將維持在32~32.5元區間波動。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

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