法國興業銀行台北分行「twAA+/twA-1+」評等獲確認
中華信評近日確認法商法國興業銀行台北分行的長期發行體信用評等為「twAA+」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。法國興業銀行台北分行長期評等的評等展望維持「穩定」。
法國興業銀行台北分行的評等結果係反映：中華信評認為，總行法國興業銀行（標普全球評級評為「A/穩定/A-1」）應會在該分行面臨需要時，及時並完全地為其履行債務支付義務。法國興業銀行台北分行的評等與評等展望變動方向將與其總行一致。
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