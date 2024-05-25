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證券劃撥存款三個月低點 4月減至3.3兆元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
證券劃撥存款餘額走勢 圖／經濟日報提供
證券劃撥存款餘額走勢 圖／經濟日報提供

中央銀行昨（24）日公布4月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額跌至3兆3,753億元，為三個月新低，單月減少1,373億元，逾一年半最大。

央行官員表示，主要是受到中東戰爭影響，台股4月中旬下挫，散戶轉趨觀望暫時退場。

不過央行官員強調，台股接近4月底時已回升，且台股表現較國際股市略好。

台積電法說行情失靈，加上中東緊張情勢升溫，台股4月19日爆發股災，盤中指數崩跌1,009點，是史上盤中第二大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，終場大跌774點，收在19,527點，改寫台股單日最大跌點。

央行經研處副處長曹體仁表示，台股4月中旬下修，但到月底就反彈，證券劃撥存款餘額減少主要也是反應股市下跌。

央行統計顯示，4月融資餘額3,842億元，為2011年2月以來的近13年半最大，月增52億元。至於4月外匯存款餘額9兆2,921億元，續寫歷史新高，單月大增514億元。

對於外匯存款餘額續寫新高，曹體仁解釋，主要是國內出口景氣回溫，廠商有不少貨款收入，加上新台幣匯率貶值，使外匯存款餘額膨脹。央行統計顯示，4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度1.7%。

台幣匯率 台股

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