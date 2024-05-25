聽新聞
test
0:00 / 0:00
證券劃撥存款三個月低點 4月減至3.3兆元
中央銀行昨（24）日公布4月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額跌至3兆3,753億元，為三個月新低，單月減少1,373億元，逾一年半最大。
央行官員表示，主要是受到中東戰爭影響，台股4月中旬下挫，散戶轉趨觀望暫時退場。
不過央行官員強調，台股接近4月底時已回升，且台股表現較國際股市略好。
台積電法說行情失靈，加上中東緊張情勢升溫，台股4月19日爆發股災，盤中指數崩跌1,009點，是史上盤中第二大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，終場大跌774點，收在19,527點，改寫台股單日最大跌點。
央行經研處副處長曹體仁表示，台股4月中旬下修，但到月底就反彈，證券劃撥存款餘額減少主要也是反應股市下跌。
央行統計顯示，4月融資餘額3,842億元，為2011年2月以來的近13年半最大，月增52億元。至於4月外匯存款餘額9兆2,921億元，續寫歷史新高，單月大增514億元。
對於外匯存款餘額續寫新高，曹體仁解釋，主要是國內出口景氣回溫，廠商有不少貨款收入，加上新台幣匯率貶值，使外匯存款餘額膨脹。央行統計顯示，4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度1.7%。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安誘因多核貸戶年增3倍 專家奉勸別為此而購屋
▪ 沒有最貴只有更貴？蘆洲新案價位引發市場討論
▪ 高雄購屋族哭哭 房子越買越老、這區平均買36年屋
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言