國銀未完全反映升息幅度 Q1存放款利差一年新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（24）日公布，今年第1季國銀存放款利差為1.37個百分點，追平2023年第1季，為一年來新低。央行3月中意外升息半碼（0.125個百分點），第1季國銀存放利差「不升反降」，央行官員解釋，主要是升息幅度尚未完全反映，以及銀行給客戶較優惠的放款利率。

央行統計顯示，今年第1季，國銀存款利率漲回1%大關，為2009年第2季以來逾15年新高，並較前一季微幅上漲0.01個百分點。

近年來央行為抑制通膨升息，國銀存款利率自2021年第4季以來連十季走揚；相較2021年第3季存款利率一度跌至0.35%的谷底，今年第1季已漲回1%，兩年半來存款利率大漲0.65個百分點，存款族利息收入變得更加豐厚。

央行資料指出，今年第1季國銀放款利率跌至2.37%，為三季低點，並較前一季下滑0.01個百分點。

對於央行3月升息半碼，放款利率未上漲反而下滑，央行官員解釋，央行3月下旬才宣布升息，距季底只剩幾天，以第1季而言，央行升息幅度反映不多，就連第1季存款利率都只上漲0.01個百分點，放款利率自然也沒能反映央行升息幅度。

央行官員說，國銀放款利率並非和央行政策利率調幅連動，對於優質大企業客戶或風險較低的地方政府借款，銀行會給較低廉利率。

升息 央行

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