台幣小貶1.2分 量能略增

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

美國經濟數據強勁，美元指數反彈走升，亞幣承受壓力，台北股匯昨（24）日在大陸軍演氣氛下同步走弱，新台幣兌美元以貶值1.2分收32.258元，台北及元太外匯總成交量略增至15.75億美元。

新台幣周線貶值5.2分或0.16％，周線翻黑，本周新台幣在主要亞幣中相對抗貶，根據央行公布數據計算，人民幣周貶值0.28％、星元貶0.36％、日圓貶值0.78％，韓元重貶1.06％。

匯銀主管指出，美國最新公布經濟數據強勁，製造業採購經理人指數（PMI）走揚，商業活動升溫，市場對美國聯準會（Fed）降息預期降溫，美元指數反彈，一度走揚，亞幣承受壓力。

匯銀主管指出，新台幣昨日以32.27元開盤後，急速貶值至32.31元，一度貶值6.4分，幸而接近月底出口商拋匯需求出籠，支持新台幣匯價，盤中兩度貶轉升，最高升至32.23元，但受Fed最新會議記錄，多位官員暗示通膨沒有降溫，願意再次升息，市場體認第3季降息預期可能再遞延，日圓與人民幣等主要亞幣走貶，新台幣難置身事外，最終以小幅貶值1.2分收32.258元。

展望下周，台灣地緣政治風險升溫，兩岸關係緊繃，匯銀主管認為，必須觀望地緣政治風險發展、美國聯準會官員態度及最新經濟數據發展。

根據中央銀行數據，美元指數昨日上漲0.15％，主要亞幣皆墨，台灣主要出口對手國韓元重貶0.52％，日圓貶值0.18％、星元貶值0.1％，台幣小貶0.04%。

新台幣 日圓 美國聯準會

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