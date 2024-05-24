台彩下任董座 黃志宜呼聲高
台灣彩券公司昨（24）日高層異動，現任董事長薛香川及副董事長吳春臺將退休，過去曾任總經理暨發言人黃志宜接任董座呼聲高，市場也傳出，辜家三代辜昱銓有望接任副董，不過台彩表示，人事案都必須經由6月董事會討論。此外，中信金昨日也公告副董事長吳一揆將擔任董事會提名委員會委員。
中信金控（2891）昨（24）日公告指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，席次由原本九席縮減為六席，且董事名單上未見到現任台彩董事長薛香川以及副董長吳春臺。
對此，台灣彩券回應薛香川與吳春臺都為退休，董事長之位等到6月董事會討論最新人選。
接任台彩董座呼聲高的黃志宜加入台彩前，於中國信託服務，從未接觸過彩券行業，但擔任台彩總經理期間，將中信台彩勸募活動做得有聲有色，因為接待過數百名頭獎得主，而有「黃金右手」的稱號。
至於辜昱詮為中信慈善基金會董事長辜仲諒長子，為辜家第三代，是否會接棒台彩副董事長？台灣彩券回應，人事案都須經由6月董事會討論。
台灣彩券指出，薛香川與吳春臺都為屆期退休，薛香川因為對台灣彩券業務熟稔，未來將聘為顧問。
對於新一屆董事及監察人，原本總計九席縮減為六席，台灣彩券回應，因經營十幾年，業務發展需要而做出調整。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安誘因多核貸戶年增3倍 專家奉勸別為此而購屋
▪ 沒有最貴只有更貴？蘆洲新案價位引發市場討論
▪ 高雄購屋族哭哭 房子越買越老、這區平均買36年屋
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言