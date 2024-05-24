台彩下任董座 黃志宜呼聲高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

台灣彩券公司昨（24）日高層異動，現任董事長薛香川及副董事長吳春臺將退休，過去曾任總經理暨發言人黃志宜接任董座呼聲高，市場也傳出，辜家三代辜昱銓有望接任副董，不過台彩表示，人事案都必須經由6月董事會討論。此外，中信金昨日也公告副董事長吳一揆將擔任董事會提名委員會委員。

中信金控（2891）昨（24）日公告指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，席次由原本九席縮減為六席，且董事名單上未見到現任台彩董事長薛香川以及副董長吳春臺。

對此，台灣彩券回應薛香川與吳春臺都為退休，董事長之位等到6月董事會討論最新人選。

接任台彩董座呼聲高的黃志宜加入台彩前，於中國信託服務，從未接觸過彩券行業，但擔任台彩總經理期間，將中信台彩勸募活動做得有聲有色，因為接待過數百名頭獎得主，而有「黃金右手」的稱號。

至於辜昱詮為中信慈善基金會董事長辜仲諒長子，為辜家第三代，是否會接棒台彩副董事長？台灣彩券回應，人事案都須經由6月董事會討論。

台灣彩券指出，薛香川與吳春臺都為屆期退休，薛香川因為對台灣彩券業務熟稔，未來將聘為顧問。

對於新一屆董事及監察人，原本總計九席縮減為六席，台灣彩券回應，因經營十幾年，業務發展需要而做出調整。

中信金控 台彩 彩券行

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