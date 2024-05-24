攜手新光三越百貨 開發金設私募創投基金
開發金控（2883）昨（24）日公告，子公司開發資本旗下開發資本管顧與開發創投公司，董事會決議與新光三越百貨共同出資設立私募創投基金「新光三越開發基金」，開發資本管顧與開發創投將共同出資20%，這也是開發金首次與零售產業合作。
開發金近年來與產業界的知名企業合作投資案例不少，之前開發資本於2021年首度與群創光電合作成立「群創開發基金」，首開金控攜手台灣產業龍頭企業成立產業基金的先例，之後又再共同設立「群創開發貳基金」。
另外，開發創投之前也和凱基人壽一起與鴻海合作投資成立開鴻能源，投入永續發展的綠能產業，提供企業需要的綠電。
開發資本管顧、開發創投昨日公告，董事會決議參與投資新光三越開發基金，其中，開發資本管顧出資上限為基金總額1%或新台幣0.15億元，開發創投出資上限為基金總額19%或新台幣1.9億元。
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