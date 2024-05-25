聽新聞
test
0:00 / 0:00

保險業接軌新制 準備好了

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

保險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS（新一代清償能力制度），大型壽險公司有意向金管會爭取將現行15年過渡期拉長至20年；國泰金控（2882）總經理李長庚昨（24）日表示，接軌是「國家大事」，國泰金近年來「拚老命」增資1,550億元、已經準備好了，是否延後接軌，應交由壽險公會通盤考量。

據了解，早在2016年國泰金便注資國壽無到期次債350億元，2022年底金控再現增國壽350億元；去年國壽發次債350億元，今年也完成500億元次債發行，合計增資1,550億元。此外，國壽5月15日董事會通過，擬透過國外SPV（特殊目的公司）發行次債300億元，完成後，國壽增資金額將進一步增至1,850億元。

對於接軌期是否需延長，李長庚回應，自己只看得到國泰的數據，不像主管機關和公會可看到全體壽險業情況，是否延後接軌應由公會討論通盤考量。

國壽 國泰金控 壽險公司

延伸閱讀

壽險業者赴海外投資拉高保戶報酬 李長庚：功在社稷

李長庚：地緣政治衝突會使國泰金海外併購更謹慎

國泰金法說會／國壽首季股票操作強 台股投報率「倍增」至14.8%

國泰金調查：賣股繳稅…逾六成沒意願

相關新聞

華南金總資產衝上4兆元 營運動能穩健向上

華南金控昨（24）日召開法說會，公布2024年第1季華南金與子公司華南銀行同步登上總資產4兆元大關的新里程碑，整體獲利及...

企業生日快樂／櫃買中心 邁向永續交易所

櫃買中心今年邁入第30年，身為台灣證券市場重要參與者之一，櫃買中心以推動經濟發展為宗旨，配合國家經濟政策，扶植台灣特色企...

企業生日快樂／櫃買中心響應性別平權 女性員工占56%

今年是櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項公益活動，以感恩的心更全面地回饋社會，也透過員工親子共同參與，讓愛傳承。同時...

企業生日快樂／櫃買中心強化資安 導入網路新機制

面對變動的局勢，地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧（AI）發展等，都可能間接對台灣及全球的經濟成長與產...

保險業接軌新制 準備好了

保險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS（新一代清償能力制度），大型壽險公司有意向金管會爭取將現行15年過渡期拉長...

證券劃撥存款三個月低點 4月減至3.3兆元

中央銀行昨（24）日公布4月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額跌至3兆3,753億元，為三個月新低，單月減少1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。