保險業接軌新制 準備好了

保險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS（新一代清償能力制度），大型壽險公司有意向金管會爭取將現行15年過渡期拉長至20年；國泰金控（2882）總經理李長庚昨（24）日表示，接軌是「國家大事」，國泰金近年來「拚老命」增資1,550億元、已經準備好了，是否延後接軌，應交由壽險公會通盤考量。

據了解，早在2016年國泰金便注資國壽無到期次債350億元，2022年底金控再現增國壽350億元；去年國壽發次債350億元，今年也完成500億元次債發行，合計增資1,550億元。此外，國壽5月15日董事會通過，擬透過國外SPV（特殊目的公司）發行次債300億元，完成後，國壽增資金額將進一步增至1,850億元。

對於接軌期是否需延長，李長庚回應，自己只看得到國泰的數據，不像主管機關和公會可看到全體壽險業情況，是否延後接軌應由公會討論通盤考量。

商品推薦