新壽發債55億 下月到位

新光金控（2888）旗下新壽昨（24）日董事會通過財務業務改善計畫，將趕在期限內送交金管會，另外董事會已收到金管會的核准函，確定發債55億元，預計6月底前到位，若加計子公司盈餘上繳轉增資70億元、現金增資125億元，將可籌資250億元，新壽下半年也預計將增加發債額度及改善業務、投資品質，以期資本適足率（RBC）早日達標。

此外，市場持續關注新光金與台新金合併案，據了解，新光金將於下周二（28日）召開董事會，不過據目前得知，董事會的報告事項中，並無合併議題，主要議案為股東會相關內容。

新壽今年上半年通過發行10年期次順位公司債80億元，將採分批發行，金管會已同意先發55億元，昨日董事會確定資金可在6月底到位，其他額度則將陸續發行，並且視市場反應，決定是否超額發行。據了解，昨日董事會通過的財務業務改善計畫，新壽希望下半年能再增加發債額度，並且衝刺CSM（合約服務邊際）商品、改善投資品質，來改善資本適足率。

新光人壽與三商美邦去年底RBC僅176.37％及111.09％，皆未達法定200%標準，依規定必須在昨日以前送交財務業務改善計畫，昨日新壽董事會趕在期限內通過計畫，並火速送交金管會，據了解，除了發債、改善業務及投資，新壽仍表達希望主管機關給予寬容，新壽會盡力達標。

昨日新壽也公告董事吳昕恩請辭案，吳昕恩為新光集團吳家老二吳東賢的兒子，為新光集團第三代成員，突然請辭引發市場揣測，不過據指出，主要是因為吳昕恩身兼關係企業要職，為了避免業務受限，因此請辭董事。

新壽的增資問題，讓金管會日前下重手，對新光金及新壽兩位董事長裁處減薪，並且限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，直至新壽資本適足率達法定標準並報金管會同意後，才可以恢復。

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