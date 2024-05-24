台中銀總市值 挑戰千億
台中銀行（2812）新任董事長施建安昨（24）日指出，台中銀總市值將挑戰千億元大關，成為第二家市值千億以上的民營銀行股，今年獲利仍將積極成長，策略重點在調整風險性資產結構、多元收益來源，鎖定擴增財務操作部位及企金放款兩大方向，使總資產每年增加約四、五百億元，逐步朝兆元資產大型銀行的目標挺進。
台中銀昨天舉行股東常會，股價在大盤與金融類股走跌下逆勢走高，終場上漲0.15元，以18.3元作收，股價創下近25年來新高，總市值來到956.3億元。台中銀昨天股東會通過股利與盈餘轉增資案後，預計除權後資本額擴增至約552億元，即可望總市值跨越千億元。
目前上市銀行股市值超過千億元的，包括資本額較大的公股行庫彰銀、台企銀，民營只有股價僅次於京城銀的上海商銀，台中銀將可望成為第二家市值過千億的民營銀行股。
施建安在今年3月18日上任台中銀董事長，昨天首度受訪指出，台中銀今年獲利動能仍相當強勁，資本強度充足，資產品質達到歷來最佳，因此沒有發次債或動用其他補強資本工具的需要，而調整風險性資產結構從去年下半年即開展，今年第1季財務操作外幣債券水位已經來到20億美元左右的新高，再加上台債、台股部位，合計財務投資水位已突破新台幣1,000億元，使第1季財務投資貢獻獲利比重超過一成。
施建安指出，過去台中銀在財務操作的投注很小，主要仰賴傳統放款的利差收益，在當前全球面臨鷹派升息過後、轉向降息的關鍵時刻，台中銀擴大財務投資，抓住機會建立海外債券部位，並以不佔風險權數的外國政府公債為主，包括美國、澳洲、比利時等，累計外幣債水位達約20億美元，約當台幣585億元，後續初估還有約一、兩百億元的加碼空間，將視主要市場央行降息步調與市場波動，伺機靈活操作賺取資本利得與債息收益。
台中銀2023年稅後純益68.2億元創新高，每股稅後純益（EPS）1.31元，昨天股東常會通過股利配發每股0.96元也是歷來股利新高，其中現金股息每股0.4元，股票股利0.56元。
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