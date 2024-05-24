華南金總資產衝上4兆元 營運動能穩健向上

華南金控（2880）昨（24）日召開法說會，公布2024年第1季華南金與子公司華南銀行同步登上總資產4兆元大關的新里程碑，整體獲利及業務動能持續穩健向上。三大子公司除華銀貢獻獲利84%，華南永昌證券、華南產險首季獲利均翻倍成長。

華南金總經理李耀卿昨天主持法說會，針對法人關切未來股利政策變化，李耀卿表示，穩定股利發放是股利政策的大原則，而穩定股利政策前提是要有穩定的獲利，公司還是回歸永續經營角度評估，子公司保留盈餘可以支持資本需求、業務與獲利成長，另外也會和同業比較，因此可能會多發股票股利，或者視狀況允許會做現金發放，重點觀察子公司的資金分配與資本需求。

華南金控第1季法說會重點摘要 圖／經濟日報提供

華南金去年盈餘分派每股配發股利1.3元，創下18年新高，其中現金股息1.2元，股票股利0.1元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準，現金股息比重大幅拉高，因此法人關注此一模式是否持續。

華南金法說會公布2024年第1季稅後純益56.3億元，年成長12.7%，每股稅後純益（EPS）0.41元，年化稅後股東權益報酬率（ROE）10.6%、資產報酬率（ROA）0.56%，淨值續創新高，上升至2,174億元，年增12.7%。

子公司華南銀行2024年第1季稅後純益50.4億元，年成長8.2%，EPS為0.52元，年化ROE為8.67%、ROA為0.52%，首季獲利貢獻金控84%。

第1季金融商品投資淨收益及手續費淨收益大幅成長帶動，是獲利成長的關鍵，且業務動能持續強勁，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第一、都更與危老放款餘額居公股銀行第二、基金保管規模因保管兩檔熱門ETF（00939、00940），一舉突破1兆元，晉升銀行同業第二名。

華南永昌證券、華南產險第1季獲利則是都比去年同期大幅成長1.22倍。其中，華南永昌證第1季經紀業務市占率2.73%，融資餘額市占率5.03%，分居公股券商第一、第二名；華南產險受惠台股大漲，資金運用收益成長逾一倍，且損失率持續改善，簽單保費總收入38.07億元，刷新歷年單季新高，市占率5.6%，同業排名第六。

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