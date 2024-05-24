央行升息 國銀首季存放利差反而縮水？央行官員這麼說

中央銀行24日公布，今年第1季國銀存放款利差為1.37個百分點，追平2023年第1季，為一年來的新低。央行3月中旬意外升息半碼（0.125個百分點），第1季國銀存放利差「不升反降」，央行官員解釋，主要是升息幅度尚未完全反映，以及銀行給客戶較優惠的放款利率。

央行統計顯示，今年第1季，國銀存款利率漲回1%大關，創2009年第2季以來、逾15年新高，並較前一季微幅上漲0.01個百分點。

近年來，央行為抑制通膨啟動升息，國銀存款利率自2021年第4季以來，已連十季走揚；相較於2021年第3季，存款利率一度跌至0.35%的谷底，今年第1季已正式漲回1%，兩年半來，存款利率大漲0.65個百分點，存款族的利息收入變得更加豐厚，是最大受惠者。

央行資料指出，今年第1季，國銀放款利率跌至2.37%，為三季低點，並較前一季下滑0.01個百分點。

對於央行3月升息半碼，放款利率未進一步上漲，反而逆勢下滑，央行官員解釋，央行3月下旬才宣布升息，距離季底只剩下幾天，以第1季而言，央行升息幅度反映不多，就連第1季存款利率都只上漲0.01個百分點，放款利率自然也沒能反映央行的升息幅度。

央行官員說，國銀放款利率並非和央行政策利率調幅連動，對於優質的大企業客戶，或風險較低的地方政府借款，銀行會給予較低廉的利率；雖然央行統計的國銀存放款利率，不含軍公教退休人員優惠存款及國庫借款，但第1季仍有不少地方政府借款，會壓低放款平均利率水準。

央行資料顯示，國銀存款利率上漲、放款利率逆勢下跌，促使第1季存放款利差下滑至1.37個百分點，為一年新低。

國銀存放利差下滑，代表光靠「老本行」賺錢大不易。銀行主管說，銀行老本行為存、放款業務，從民眾手中吸收存款後再貸放給企業或個人，從中賺取利差；存放利差溜滑梯，代表銀行光靠存放款業務，難以賺到更多的錢。

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