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房價壓力炸鍋 信義房屋：新購屋平均房貸近千萬

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去政策包括平均地權條例等，有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化，在大環境對於房市偏向有利的條件下，包括台股創新高的資金動能，通膨預期與民眾對於房價上漲預期，都推升房市仍在緩步創高，高房價問題相當難解，過去還曾變成10大民怨之首，只是現在房價水準比當時還更高。

根據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已經達到970.5萬元，一年期間平均房貸又多出85萬元，房價壓力問題正在累積，未來難免會成為執政時需要面對的問題。

聯徵中心的統計顯示，去年第四季房貸族平均貸款970.5萬元，相較一年前增加85.2萬元，而2022年第四季房貸族房貸金額年增約18.8萬元，去年一年房貸增長顯著，並且房貸金額寫下歷史新高。

內政部新聞稿指出，在房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，112年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較110、111年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。內政部後續並將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

內政部 房價 房貸

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