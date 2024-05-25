企業生日快樂／櫃買中心強化資安 導入網路新機制

面對變動的局勢，地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧（AI）發展等，都可能間接對台灣及全球的經濟成長與產業發展造成影響。櫃買中心董事長陳永誠指出，將持續配合主管機關政策，並與資本市場參與者共同精進，以強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，深耕櫃買市場發展。以下是專訪紀要：

問：今年的短期目標為何？

答：為扶植國內外產業發展及推動企業進入多層次資本市場，將持續協同中介機構辦理宣導說明會、加強與相關產業協會之互動、實地拜訪公司發掘潛在優質案源，以及赴海外邀請外國企業來台上櫃，共同推動新興及永續特色產業進入資本市場，豐富櫃買產業聚落。

為協助上（興）櫃公司接軌國際，精進永續資訊揭露，將持續辦理IFRS永續揭露準則宣導及訓練課程，以強化永續報告書品質。積極輔導上櫃公司依規完成溫室氣體盤查及確信、訂定減碳目標、策略及具體行動計畫。

還將推動永續發展轉（交）換公司債櫃檯買賣、研議開放部分或全數未於我國募集與發行之債券得向櫃買中心申請雙掛牌，推動我國永續發展債券市場國際化。

櫃買中心也將研議規劃建置多資產型、主動型ETF、證券商發行掛牌式結構型商品及基金架構REITs櫃買制度。溫室氣體排放密集度高的產業（如電力、鋼鐵、水泥等）轉型邁向淨零排放，對於全球達成《巴黎協定》目標至關重要，將研議建置轉型債券櫃檯買賣制度之可行性。

問：如何提升資安及運用監理科技？

答：將導入零信任網路機制，並辦理證券商資安總體檢，使證券商瞭解應優先補強之處，以提升資安防禦能力，降低市場營運風險。此外，將主辦2024年及2025年「證券期貨產業電腦資安事件應變小組」（SF-CERT）及「證券期貨交易市場網路資安防護強化機制」工作，與其他周邊單位共同提供證券期貨業者提升資安防禦的協助，降低資安事件對整體證券期貨市場的影響。

強化上櫃公司資安人力設置及內控，規劃對上櫃公司資安長及資安人員辦理資安訓練，相關教育訓練將委託專業機構辦理。同時推動企業加入TWCERT／CC 分享資安情資，定期分享資安事件相關案例及因應措施。

櫃買中心加速發展金融監理科技，運用RPA軟體功能，將重複性高、人力耗費重且具時效性之監理作業進行自動化，提升監理效率。

問：擔任櫃買中心董座七年來遇到的最大挑戰為何？

答：最大挑戰是疫情衝擊，疫情期間全球股市表現不佳，櫃買市場亦無法置身度外。櫃買中心於第一時間啟動相關應變機制，包含電腦資訊系統的異地、加強環境消毒及實施人員管制，並啟動「人力分流、辦公分地」措施。對於維持市場運作及交流，善用科技軟體，以視訊及線上方式持續與中介機構合辦海外法說會，業績說明會等。也宣布IPO寬容措施，彈性調整IPO案獲利能力認定規範，使公司免於因疫情衝擊而延後或影響進入資本市場籌資機會。

問：管理上跟產品發展方向上如何落實ESG？

答：產品發展方向配合永續發展ESG策略，積極推動永續發展債券市場，統計2023年度共發行47檔永續發展債券，發行金額為1,472億元，發行檔數及金額皆創歷史新高，且連續三年發行量破千億元。近年來積極推動永續發展政府債券，其中台北市政府發行首檔社會責任政府債券25億元，高雄市政府發行首檔綠色政府債券20億元，展現地方政府落實淨零永續的決心外，也為我國永續發展債券市場締造新猷。

2023年櫃買中心與國際知名資訊廠商FactSet公司合作，以「富櫃200指數」成分股為指數母體，採用美國氣候風險模型公司Entelligent所建構T-Risk資料庫編製三檔氣候韌性系列指數，成為台灣第一個以氣候韌性為主題發布相關指數的交易所。

櫃買中心已於2022年5月設立永續發展委員會，自2018年起逐年發表經第三方確信之永續報告書，並於2022年4月獲得新加坡亞洲永續報告獎肯定，拿下「亞洲最佳永續報告獎（公部門）」金獎、「亞洲最佳利害關係人報告獎」金獎及「亞洲最佳永續報告獎（執行長的信）」銀獎等三大獎項。

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