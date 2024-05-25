企業生日快樂／櫃買中心響應性別平權 女性員工占56%

今年是櫃買中心成立30周年，櫃買中心舉辦多項公益活動，以感恩的心更全面地回饋社會，也透過員工親子共同參與，讓愛傳承。同時響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動，促進多元平等包容。

櫃買中心持續透過公益行動響應聯合國永續發展目標（SDGs），並從職場各層面落實環境永續。櫃買中心不僅長期贊助林務局造林地的新植與撫育，也赴基隆潮境公園、桃園石門水庫等地植樹造林，藉由植樹活動讓同仁以實際行動守護地球。也透過公益行動響應，如資助環境紀錄片拍攝，贊助社福團體興建符合綠建築標準之庇護園區等。

櫃買中心2013年至今連續11年贊助1919食物銀行，除捐贈款項，也鼓勵員工參與社會關懷，今年3月23日就號召員工攜眷前往1919食物銀行的八里倉庫擔任志工，與救助協會的夥伴將滿滿愛心包進一包包的米袋中，共分裝完成3,933公斤白米。

為響應世界交易所聯合會（WFE）「2024年性別平權敲鐘活動」，由董事長陳永誠及總經理李愛玲率高階主管及女性幹部同仁，共同表達櫃買中心對性別平權的支持及推動性別平權的決心。

「性別平權敲鐘」活動始於2015年，今年全球有121家交易所及集中保管機構報名響應。櫃買中心推動及落實性別平等友善政策，促進職場多元包容，保障員工不因性別等非關專業因素而影響職涯發展之機會。目前櫃買中心女性員工比率約56%，擔任主管比率近三成。同時積極宣導上櫃、興櫃公司重視性別平等及落實相關措施，更於上市櫃公司「公司治理評鑑」指標將女性董事席次比率納入評鑑項目，並修訂董事不同性別的強制性規範，自2023年起申請上櫃掛牌公司董事會須包含至少一名不同性別董事，及自2023年起已上櫃公司應依董事屆期改選委任至少一名不同性別董事。

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