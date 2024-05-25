企業生日快樂／櫃買中心 邁向永續交易所

櫃買中心今年邁入第30年，身為台灣證券市場重要參與者之一，櫃買中心以推動經濟發展為宗旨，配合國家經濟政策，扶植台灣特色企業、開發新商品、活絡市場成交量，並積極與國際資本市場交流合作開拓新創業務，發展至今，已成為國際間極具特色的金融商品交易服務中心。

我國的股票櫃檯買賣業務原本是1988年2月由證券商業同業公會籌辦，為健全資本市場，提高櫃買市場的功能，財政部於1993年開始檢討櫃買市場之建制、功能及組織型態等相關問題，決定規劃設立櫃買中心，以公益性的財團法人組織為主體來推動櫃買市場發展。歷經年餘之籌備推動，櫃買中心於1994年11月1日依證券交易法設立，正式接辦櫃買市場業務。

展望下一個30年的願景，櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心成立之初，股票上櫃公司只有11家，日平均成交金額僅數百萬元，債券市場也只是以政府債券為主之議價市場。

多元化經營 寫下耀眼成績

櫃買中心一路走來披荊斬棘，篳路藍縷，經過30年的淬鍊，目前同時經營包括股票、債券、ETF與店頭衍生性金融商品等多元化的商品交易業務，成為一個具備多元商品市場與多層次架構的股債雙核心交易所，在各方面都有耀眼的成績。這個蛻變過程要歸功於主管機關的指導、相關中介機構協助暨櫃買中心歷任首長及同仁的努力。

2023年全球經濟持續從新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等衝擊中復甦，在全球通膨降溫、美元持續走弱、國際原油價格下跌、美國及其他央行有望降息等因素推動下，國際主要證券市場指數多呈上漲格局。2023年底櫃買市場股價指數收234.01點，較2022年底上漲29.7%，漲幅位居亞洲主要證券市場第一名，在全球主要證券市場中則排名第三名（僅次於美國費半指數漲幅64.9%、Nasdaq指數漲幅43.4%）；2023年上櫃股票成交日均值704.9億元，較2022年成長16.5%，為歷年之次高。2023年櫃買市場雖面臨許多挑戰，但在配合主管機關政策，並展現高度韌性下，整體市場表現可謂價量齊揚，算是繳出一張不錯的成績單。

搭國際趨勢 拚雙核心業務

債券市場方面，櫃買中心持續健全國內永續發展債券市場生態圈，2023年永續發展債券發行量再創新高，達1,472.8億元（47檔），流通在外餘額達4,831.2億元（165檔）。另2023年債券ETF掛牌檔數81檔，發行規模近2兆元，全年計有30檔上櫃債券ETF申請52次追加募集，金額達1兆383億元，創歷史新高；債券ETF掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第一名，在世界各主要證券交易所中排名第七。櫃買中心不僅完成工作目標，且股債雙核心業務皆有亮眼的表現。

值得一提的是，氣候債券倡議組織（CBI）每年針對綠色債券有特殊貢獻國家、機構或商品進行評選與頒獎，為國際間綠色債券的最高榮譽指標，櫃買中心於2018年3月獲頒「2017年綠色債券交易所（Exchanges introducing new listing guidelines in 2017）」獎項。櫃買中心也在2021年7月6日正式成為國際資本市場協會（ICMA）會員，未來將透過與ICMA合作，有效掌握國際市場趨勢，以及提高我國永續發展債券市場國際能見度。

陳永誠表示，櫃買中心以推動經濟發展為宗旨，配合國家經濟政策，扶植台灣特色企業、開發新商品、活絡市場成交量，並積極與國際資本市場交流合作開拓新創業務。

今年喜迎成立30周年，除莫忘初衷，更要著眼於未來。面對未來科技及產業快速變化，櫃買中心持續以「股債雙核心」為主軸，配合強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，積極扶植新興特色產業、創意產業及中小企業掛牌及籌資，打造友善的籌資平台與有效率的交易環境，強化資安韌性，同時開發多元商品，滿足投資人多元的交易需求，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs）做為永續發展策略藍圖的指導原則，朝向永續交易所目標大步邁進，並為櫃買中心下一個30年打下堅實的基礎。

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