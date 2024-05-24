新壽董事會通過財務改善計畫 上半年125億資金到位

新光人壽今天召開董事會，通過財務業務改善計畫，將於今天送至金管會。據了解，新壽規劃分次發行次債，首波先發新台幣55億元，加上首季新光金注資新壽的70億元，上半年確定有125億元資金先到位。

至於新光金3月15日董事會通過擬辦金控現金增資125億元，將全數注資新壽，但因進入股東會停止過戶期間，尚未能取得目前最新股東名冊，時程上預估將於第3季完成普通股現金增資。

新光金子公司新光人壽因連2期資本不足，加上對金管會3年各現金增資70億元承諾延遲，金管會日前以改善資本不力為由，出手開罰新光金、新壽及負責人，同時命新光金在2個月內、新壽在1個月內重提可確保RBC（資本適足率）回到法定標準的改善計畫。

因應監理要求，新壽最晚須在5月24日提交財務業務改善計畫至金管會。新壽今天舉行董事會，通過財務業務改善計畫，將於期限內準時送至金管會。

在新壽此次的財務業務改善計畫中，涵蓋首季新光金透過銀行及證券子公司盈餘上繳轉增資新壽的70億元，新壽首波發次債籌資55億元，及財務結構改善措施等；亦有涵蓋新光金規劃辦理普通股現金增資125億元，時程上預計第3季完成。

新壽規劃今年分次發行次債，合計籌資80億元，並洽銀行談保證。考量部分銀行內部作業程序，新壽先向金管會保險局遞件申請發行55億元次債，已取得保險局核准，預計55億元資金可在6月底前到位。

新光金今天也代子公司新壽發布重大訊息公告，新光紡纖董事長吳昕恩自今天起請辭新壽法人董事新光金代表人職務。目前新光金尚未指派新的董事代表人。

吳昕恩為前新紡董事長吳東賢兒子，亦為新光金創辦人吳東進及台新金董事長吳東亮的姪子。

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