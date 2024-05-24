中信金指派台灣彩券新董監事 因業務單純9席減至6席

中信金今天公告，指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，原本9席縮減至6席。台灣彩券公司表示，董事長薛香川、副董長吳春臺退休，所遺職缺須待6月董事會討論；至於縮減董事席位則是考量公司經營多年，業務相對單純。

根據中信金重訊，指派台灣彩券新一屆董事及監察人共計6席，包括黃志宜、中信金行政長高人傑、中信金大股東辜仲諒長子辜昱銓、中信銀財富管理事業處總處長隋榮欣、中信金資安長辛允中，以及台彩監察人楊松明。

中信金公告指出，因原董事任期將在今年6月17日屆滿，指派新一屆的董事以及監察人，新任者生效日為6月18日。

商品推薦