壽險業者赴海外投資拉高保戶報酬 李長庚：功在社稷

攸關壽險業者下降避險成本的外匯準備金新制，即將獲金管會核准鬆綁，對此，國泰金總經理李長庚今日在法說會上強調，相較其他國家，台灣壽險業不論是資產占全體金融業比重，或接軌新制的時間，都有其特殊性，因此避險成本和與新制的接軌，都應要有特殊性的考量

對上述的特殊性，李長庚說，台灣壽險業者的資產規模占全體金融業者超過3成，另相較於歐洲國家在50、60年前就已開出投資型保單（亦即用投資型保單來替代保證收益的保單，例如儲蓄型保單），台灣只有20年的經驗，再加上台灣國內投資機會的收益率不高，使壽險公司必須赴海外找更多投資機會來賺取收益回饋保戶，也因此，李長庚還用「功在社稷」形容壽險業者為此付出的辛苦。

李長庚接著說，去年全體壽險業者付出高達3600億的避險成本，3600億的避險成本全都是現金支出，他強調，相較於壽險業的總體資產33兆，業者卻必須為了損益表的穩定，而花超過1%比重資金去作避險，實在很嚇人。

若以整體避險成本來看，國壽執行副總林昭廷說明，第一季避險成本約在1.2%，但由於四月新台幣匯率升值，因此避險成本也增加，但另一方面也有外匯準備金可助避險成本下降，國壽仍將以1%至1.5%，作為避險成本控制的目標區間。

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