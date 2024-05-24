快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

壽險業者赴海外投資拉高保戶報酬 李長庚：功在社稷

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控下午舉行2024第一季法說會，國泰金控總經理李長庚出席。記者曾吉松／攝影
國泰金控下午舉行2024第一季法說會，國泰金控總經理李長庚出席。記者曾吉松／攝影

攸關壽險業者下降避險成本的外匯準備金新制，即將獲金管會核准鬆綁，對此，國泰金總經理李長庚今日在法說會上強調，相較其他國家，台灣壽險業不論是資產占全體金融業比重，或接軌新制的時間，都有其特殊性，因此避險成本和與新制的接軌，都應要有特殊性的考量

對上述的特殊性，李長庚說，台灣壽險業者的資產規模占全體金融業者超過3成，另相較於歐洲國家在50、60年前就已開出投資型保單（亦即用投資型保單來替代保證收益的保單，例如儲蓄型保單），台灣只有20年的經驗，再加上台灣國內投資機會的收益率不高，使壽險公司必須赴海外找更多投資機會來賺取收益回饋保戶，也因此，李長庚還用「功在社稷」形容壽險業者為此付出的辛苦。

李長庚接著說，去年全體壽險業者付出高達3600億的避險成本，3600億的避險成本全都是現金支出，他強調，相較於壽險業的總體資產33兆，業者卻必須為了損益表的穩定，而花超過1%比重資金去作避險，實在很嚇人。

若以整體避險成本來看，國壽執行副總林昭廷說明，第一季避險成本約在1.2%，但由於四月新台幣匯率升值，因此避險成本也增加，但另一方面也有外匯準備金可助避險成本下降，國壽仍將以1%至1.5%，作為避險成本控制的目標區間。

保單 壽險業

延伸閱讀

台股大好 國泰金首季台股未實現收益逾千億

李長庚：地緣政治衝突會使國泰金海外併購更謹慎

壽險兩招拚降外匯避險成本 公會月底將向金管會建議

金管會主委彭金隆：壽險業接軌新制…事緩則圓

相關新聞

日圓還有更甜價？暑假衝日本玩換日圓時機？ 來聽專家解析

日圓對美元匯價將再度下殺至160？由於台幣對美元匯率較日圓對美元來得強勢，因此台幣對日圓持續走強，台銀出售日圓現鈔24日...

壽險業者赴海外投資拉高保戶報酬 李長庚：功在社稷

攸關壽險業者下降避險成本的外匯準備金新制，即將獲金管會核准鬆綁，對此，國泰金總經理李長庚今日在法說會上強調，相較其他國家...

新光集團吳昕恩避免業務受限 請辭新壽董事

新光集團吳家三代吳昕恩今天請辭新壽董事，主要是因為新光金（2888）及新壽日前遭金管會開罰，除了兩位董事長遭減薪，還被限...

台彩董事長將調整？新一屆董事名單不見現任董座薛香川

中信金控（2891）24日公告指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，原本總計9席席次縮減成剩下6席，且董事名單上未見到現...

李長庚：地緣政治衝突會使國泰金海外併購更謹慎

國泰金總經理李長庚今日在法說會上指出，下半年景氣最大的變數在於地緣政治衝突，他認為這個變數對經濟影響越來越顯著，尤其是已...

台中銀股東會／通過盈餘轉增資 新總部大樓2026年中啟用

台中銀行（2812）24日上午股東常會，順利通過股利配發與盈餘轉增資案，每股配發股利0.96元，創下歷來股利新高，其中現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。