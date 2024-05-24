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新光集團吳昕恩避免業務受限 請辭新壽董事

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
新壽。圖/新壽提供
新壽。圖/新壽提供

新光集團吳家三代吳昕恩今天請辭新壽董事，主要是因為新光金（2888）及新壽日前遭金管會開罰，除了兩位董事長遭減薪，還被限制利害關係人相關的交易，吳昕恩因是關係企業董事，為了避免業務受限，因此請辭董事，吳昕恩為新光金派任董事代表，目前新光金暫無打算補選其他董事。

新壽的增資問題引發金管會開罰新光金及新壽兩位董事長，並且限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，直至新壽資本適足率達法定標準並報經金管會同意後始得恢復辦理。據了解，新光金目前尚無改派其他董事的想法。

而新壽因為RBC的問題，依主管機關規定，必須在24日前送交財務業務改善計畫，今天董事會也通過這項計畫，並送交金管會，另外金管會已核准新壽55億元發債，今天董事會也通過此案，預計6月底資金就會到位。

據了解，新壽送交金管會的財業務計畫中，除了上半年已有的250億元募資計畫，下半年不排除再增加發債額度，並且改善業務及投資，衝刺CSM商品，希望RBC可以盡速達標。

新光金 新壽 金管會

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