美元彈升 新台幣隨亞幣走貶收32.258元
美國經濟數據強勁，再次打擊市場降息預期，美元指數彈升，亞幣紛紛示弱，加上台股收跌，新台幣兌美元今天收盤收32.258元，貶1.2分，台北及元太外匯市場總成交金額為15.75億美元。
美國最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）走揚，商業活動也升溫，意味經濟強勁，聯準會可能因此推遲降息時間點，美元指數一度站回105，美債殖利率也走高。
由於市場對通膨的擔憂揮之不去，美股4大指數全數收黑，道瓊指數更重挫逾600點。台股今天開低走高，早盤下跌逾200點，跌破21400點後跌勢收斂，終場收在21565.34點，下跌42.09點。
反映美元轉強，新台幣匯率上午以32.27元開出後，旋即貶至盤中最低32.31元，不過因時序接近月底，出口商拋匯需求湧現，提供支撐，匯價陷入震盪整理，盤中一度翻升、最高為32.23元。
外匯交易員指出，美國優異的經濟數據表現，再次讓市場體認到降息不會來得太快，美元指數獲得支撐、重新站回105，亞幣紛紛下挫，日圓、人民幣下探近期低點，新台幣只能低頭示弱，跟進貶勢。
新台幣今天同步收週線，本週累計貶值5.2分或0.16%，週線翻黑。
外匯交易員認為，本週匯市雖然受輝達財報、美國聯準會會議紀錄等事件而有波動，仍不脫整理格局，短線先待下週美國聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出價格（PCE）指數出爐，看看是否會有更明確的方向出現，為市場提供指引。
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