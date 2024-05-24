台彩董事長將調整？新一屆董事名單不見現任董座薛香川
中信金控（2891）24日公告指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，原本總計9席席次縮減成剩下6席，且董事名單上未見到現任台彩董事長薛香川以及副董長吳春臺，是否將有新人選接棒？中信金與台灣彩券尚未有回應。
根據最新重訊公告，台灣彩券新一屆董事及監察人共計6席，包括黃志宜、中信金行政長高人傑、中信慈善基金會董事長辜仲諒長子辜昱銓，以及新面孔中信銀財富管理事業處總處長隋榮欣、中信金資安長辛允中，以及台灣彩券監察人楊松明。
中信金公告指出，因原董事任期自2021年開始，即將在今年6月17日屆滿，因此指派新一屆的董事以及監察人，新任者生效日將在6月18日開始。
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