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新台幣貶1.2分 收32.258元

中央社／ 台北24日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.258元，貶1.2分，成交金額10.22億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.27元，最高32.23元、最低32.31元。

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