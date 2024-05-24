台中銀股東會／通過盈餘轉增資 新總部大樓2026年中啟用

台中銀行（2812）24日上午股東常會，順利通過股利配發與盈餘轉增資案，每股配發股利0.96元，創下歷來股利新高，其中現金股息為每股0.4元，股票股利為每股0.56元。盈餘轉增資後，台中銀預計資本額將再擴增至約552億元。

台中銀今天股東常會在總行大樓禮堂召開，也向股東報告興建中的新銀行總部大樓、台中新地標「台中之鑽」的最新進度，目標在2026年7月1日搬遷進駐，至今年初已支出興建與設計、裝修等費用共約85億元左右，目前台中銀已展開較低樓層的未來銀行自用部分先行裝修，以抓緊時間，外租部分尚待設計底定再展開內裝工程。

台中銀今天股東常會由董事長施建安主持，由於台中銀2023年全年稅後純益68.21億元，比2022年獲利大幅成長近28%，並創下歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.31元，而台中銀淨值項下其他權益轉正，因此迴轉利益挹注可分配盈餘，使得台中銀配發股利水準隨獲利同創新高，今天股東會通過配發每股股利096元，包括現金股息每股0.4元，股票股利每股0.56元，股票股利盈餘轉增資發行股數約2.9億餘股，除權後台中銀資本額預計將再擴增至約552億元。

台中銀並向股東表示，新總行大樓興建計畫相關資本支出，對於2023年台中銀財務體質均無影響，台中銀2023年的資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）分別為0.82%、9.36%，ROA、ROE與EPS均持續成長。 台中銀行今天上午股東會，總經理賈德威（中立者）答覆股東提問。夏淑賢／攝影

商品推薦