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美元高利定存又來了 3個月最高5.5% 7天高息10%任選

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）旗下凱基銀行表示，現為20年來難遇的利率高峰，預估在美國聯準會( Fed )升息到未來降息這段時間，美元維持強勢的可能性仍較大，建議民眾可趁勢把握機會布局外幣資產。凱基銀行推出5,000美元起即可承作的美元高利定存方案，即日起至6月28日止，透過行動銀行App、客服、分行皆可申辦，最高可享3個月超高年利率5.5%。

此外，即將進入暑假旅遊旺季，換匯需求增，民眾想找到好的換匯時點，準備旅遊資金或規劃外幣資產的配置，可透過凱基銀行行動APP存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元，即享7天期定存年息10%的超高利率，出國花錢之前先賺一波。

凱基銀指出，FOMC會議決議維持美國聯邦基準利率區間不變，並於6月開始放慢縮表(自市場回收資金)的步伐，且美國聯準會( Fed )會後聲明也表示：「貨幣政策下一步不太可能升息」，加上最新就業數據出現降溫，凱基銀行表示，綜觀前述原因，已按兵不動許久的美國利率環境，仍存有年內啟動降息的空間。同時，目前也是20年來難遇的利率高峰，故在Fed不升息至未來降息開始的這段時間， 美元維持強勢之可能性仍較大。

凱基銀行美元高利方案，客戶可以透過行動銀行APP存入新資金，單筆最低承作金額只要5,000美元，即可享3個月期定存年利率5.2%、6個月期5%的優惠利率；若為財富管理會員，則可透過分行臨櫃、客服辦理，最高享3個月期5.5%、6個月期5.3%的超優惠利率，民眾可把握機會，鎖住高利配置外幣資產。假設存入1萬元美元，以3個月最高優惠年利率5.5%計算，將可領回約新台幣近4,500元。

凱基銀行 美國聯準會 降息

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