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新台幣午盤貶1.7分 暫收32.263元

中央社／ 台北24日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.263元，貶1.7分，成交金額6.06億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.27元，早盤最高32.23元、最低32.31元。

外匯 新台幣

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