聯準會紀要支持升息？ FXTM 富拓：技術上金價有機會跌向2300

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，假如6月的美國聯準會決議或在發生前，聯準會官員發表言論開始掀起對年內不降息的討論和憧憬，美元指數或會有進一步受提振的可能，而美股和金價或會有進一步回檔的可能。

楊傲正表示，雖然聯準會官員，尤其是主席鮑爾過去言論不少都提到貨幣政策下一步更大機會是降息，或維持目前利率更長一段時間，但甚少談到政策或會轉向升息。不過，隔夜聯準會的5月利率決議發表不同的觀點，多位官員提到願意在必要時進一步收緊政策，並指出需要更長時間才能對通膨持續向2%回跌有更大信心，聯準會官員都指出對第1季的通膨數據表示失望。

雖然輝達（Nvidia）發布的財報再超預期，股價在盤後大漲至1000美元大關，但美股三大指數隔夜都因聯準會紀要而下跌。美元指數在紀要公布後也升至一周高點，2年期公債殖利率進一步上漲至4.86%。

下一次聯準會利率決議在6月12日，6月的決議將同時更新點陣圖和經濟及通膨預期。雖然4月最新的美國CPI通膨率終於如聯準會和市場所願，出現六個月以來的首次降溫，然而，通膨率能否持續回跌至2%仍有很大的不確定性，尤其是目前地緣局勢的不明朗，加上大宗商品價格包括是銅、可可豆、小麥等價格今年以來都在不斷上漲。

美國投行高盛預計聯準會今年不會降息，認為目前美國經濟因政府支出增加而展現更強的韌性。而最新利率期貨顯示，9月降息概率仍有70.5，而11月降息的機會超過100%，反映市場目前共識認為年內至少降息一次或以上。

楊傲正表示，整體形勢上金價在日線圖仍在上漲趨勢線之上，不過，要注意的是本周金價再創歷史高點至2,450水準，當天收了十字星並沖高回跌，其後連跌兩天，目前即將測試下方2,350水準。要注意的是，金價雖然一度突破再創新高，也一度突破前高點，但問題是高位回跌並收十字星，從技術上不但是雙頂形態，更有轉勢的跡象。

要確認金價中短期漲勢結束，下方支持關注2,350和2,290水準，目前金價仍在兩條上漲趨勢線之上，假如兩個關鍵位置失守，雙頂頸線關注2,265至2,290區間，進一步失守該區間將進一步回跌至2,220、2,195 水準。不過，金價漲勢猛烈，地緣局勢不確定性仍很高，因此如金價短期內再創歷史新高，漲勢將持續並將改變雙頂回跌格局。

金價今年已屢次創新高，而白銀近期終於起步追。從整體形勢來看，白銀近期突破了30大關，最新刷新11年新高至31.97水準，目前回檔下方支持在29.78至30區間，也是目前上行趨勢線的關鍵支持，如能守住該支持，上漲趨勢或可延續，上方阻力在33.48、34.25、35水準。但如跌破29.78水準，下方關鍵支持在29.30水準，也是前低點，如跌破前低點或將形成新的下跌趨勢。

未來一周，市場仍將迎來PCE通膨數據，加上聯準會官員能因此在6月利率決議時開始為發言鋪路，尤其是聯準會官員在紀要內的發言似乎並未受市場吸收，假如聯準會官員未來幾周發表降息可能需要等更長時間的話，甚至不排除升息可能，美元指數可能因此進一步受提振。

假如市場憧憬6月更新的點陣圖會降息兩次，而最終未能符合預期共識，美元指數可能因此會進一步向上突破。

技術上，美元指數自5月1日的高點持續回跌，形成了新的下行趨勢線。目前回檔上方阻力仍在105至105.18區間。突破後或將突破目前的下降趨勢線，上方阻力在105.54、105.80水準。下方支持參考103.76至95區間，跌破該支持將進一步下試103.32、103.19、102.70水準。

商品推薦