元大壽「有愛無礙」 送暖銀髮族

元大金控（2885）旗下元大人壽舉辦「銀髮微笑有愛無礙」關懷弱勢與長者活動，今年第一場於10日完成，元大人壽熱血同仁當天共計包裝了500箱的愛心食物箱，送到經濟弱勢家庭與獨居長者家中，這已是元大人壽連續第三年舉辦「銀髮微笑有愛無礙」活動，凸顯元大人壽落實公平合理對待高齡及身心障礙客戶，提供友善環境，贏得客戶信賴。

元大人壽指出，「銀髮微笑有愛無礙」活動已正式邁入第三年，今年首場活動於10日與社團法人中華基督教救助協會、維凱庇護工場合作，在基督教救助協會位於八里的倉庫舉行，元大人壽共有十位熱血同仁主動報名擔任食物箱裝箱活動的志工。不少元大志工已經是第三次參與活動、包裝食物箱，因此今年包裝的速度比去年快了許多，熟能生巧，元大志工很開心公司可以持續舉辦這類公益活動，幫助更多需要關懷的族群。

食物銀行物資管理組主任王騰仁特別感謝撥空前來1919食物銀行八里倉庫幫忙的元大人壽志工，透過食物箱幫助台灣的弱勢家庭，他佩服志工的效率及熱情投入，尤其這次有一半以上夥伴是連三年參加令人感動，王騰仁並稱許元大人壽是中華基督教救助協會的公益好夥伴。

元大人壽長期關注高齡長者權益，尤其是高齡金融剝削議題，特將詐騙趨勢及防詐解方以漫畫方式呈現，製作成《元大九笈金融防詐騙手冊》，發送給社福團體、日照中心及里民活動中心，內容淺顯易懂，讓高齡長者或金融脆弱族群可隨時翻閱，有效避免因受騙遭受財物損失。

元大人壽指出，根據衛福部統計，2023年底的獨居長者人數達到5萬1,695人，較2022年增加約7,000人，隨著國人平均餘命延長，台灣即將邁入超高齡社會，元大人壽長期關注台灣社會高齡議題，未來將持續透過元大志工力量，持續關懷台灣的弱勢長者與身心障礙朋友，給予最溫暖、實在的支持，並深入優化客戶服務，發揮壽險專業推出銀髮族專屬商品，確實評估並滿足其特殊金融需求。

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