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一銀帶頭 引領企業低碳轉型

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

第一銀行以「永續金融，第一品牌」為核心思維，積極響應國際2050淨零排放趨勢，昨（23）日邀請國內企業參與專題講座，引導企業積極採取低碳轉型策略，掌握永續商機。第一銀行持續舉辦永續發展系列講座，以具體行動發揮金融影響力，攜手企業低碳轉型，邁向永續生態圈，本次講座邀請FCS福爾摩沙氣候智慧服務公司執行長曹榮軒擔任主講人，吸引逾200位來賓共襄盛舉。

歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」已於2023年10月正式試行，我國「氣候變遷因應法」將國家溫室氣體長期減量目標訂定為2050年淨零排放，並於2024年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項草案。依據碳揭露組織（CDP）調查報告，企業供應鏈產生的碳排放量遠比企業本身營運的碳排量高，據統計全球企業碳排放來源約80%來自於供應鏈，第一銀行為推動產業低碳轉型，提供「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」，可運用於中心廠、各產業龍頭攜手供應鏈廠商之減碳優惠融資，亦提供中小企業依自身具體減碳計畫取得融資支持。

第一金控（2892）於2022年獲金管會遴選為「永續金融先行者聯盟」成員，為該聯盟首家入選之公股金融機構，2023年國內首屆永續金融評鑑第一銀行獲選為銀行業排名前20％之銀行業者，並創下國內首家金融業連續五年榮獲「國家企業環保獎」巨擘獎最高榮耀紀錄；第一銀行近年來積極致力於推動綠色金融，提供如「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等綠色融資優惠貸款專案，支持企業永續經營。

展望未來，第一銀行身為永續金融先行者，期許自身能成為淨零排放推手，透過積極與投融資對象議合，以由「ME」到「WE」理念，攜手客戶共同採取具體減碳行動並落實環境永續，邁向2050淨零排放之目標。

減碳 第一銀行

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