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國銀放款中小企目標創高 挑戰4,200億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（23）日發函給各銀行，拍定2024年國銀對中小企業放款增額目標是4,200億元，改寫史上最高放款目標量，顯示市場對今年中小企業放款動能有高期待。若以今年前三月增加985億元來看，目標達成率是23.4%，接近平均每季25%達成率。

2023年國銀對中小企業放款增額目標是3,800億元，當時已是史上最高目標，最終全年放款量是增加4,831億元，目標達成率127%，2024年則再往上又增加到4,200億元，等於再增加了400億元或10.5%。

金管會表示，拍定國銀對中小企業放款新增4,200億元的目標值有三大主因，一、參考主計處預測今年經濟成長率約3.4%，二、銀行預估值，三、考量該方案實施以來均維持穩定成長為目標，以提供中小企業營運所需資金。

據統計，2024年3月底國銀對中小企業放款餘額已攀升到9兆8,649億元，3月大增562億元，是今年來單月增額最大量。

據金管會近十年來統計，僅2021年、2022年首季國銀對中小企業放款增加，其餘從2015年至2020年、及2023年共七年都陷衰退。

金管會

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