富邦金分析三變數 牽動獲利前景
展望今年下半年金融業獲利前景，富邦金控（2881）總經理韓蔚廷昨（23）日分析，美國聯準會貨幣政策、中國大陸經濟前景及美國總統大選結果，為市場最關注的三大變數。
韓蔚廷表示，市場緊盯的關鍵指標，首先是通膨前景，特別是美國的通膨率，會影響聯準會的貨幣政策，而利率走勢又會間接影響匯率，另外也要觀察經濟成長與就業數據表現。
其次，國際上也十分關切中國大陸的景氣變化，第1季已有回穩跡象，大陸為國際主要經濟體，不動產、消費動能等影響很大；最後是美國總統大選結果，由誰當選總統，對後續的政策推行具有極大影響力。
展望美國、大陸與台灣的景氣與貨幣政策變化，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，美國經濟表現相當穩健、聯準會維持高利率的時間會比預期更久，聯準會就算今年降息，幅度也只有市場預期的1至2碼。
大陸方面，大陸政府推出各項財政與貨幣刺激政策，上周又放寬住房政策，「大陸經濟最惡劣的時間告一個段落」、可望逐漸擺脫去年的低迷狀況。
至於台灣，因新興科技需求暢旺、部分傳產外貿出口逐漸回溫，使出口擴張動能增加，帶動廠商增加資本設備投資，加上台灣的民間消費一直維持穩定，今年經濟成長率一定會超過3%。
羅瑋表示，若國際原物料價格能夠維持在相對較低的水準之下，有助紓解台灣通膨上漲的壓力，央行或許可以維持現有的利率水準較長一段時間；不過後續和美國一樣，須看經濟數據的表現來做下一階段的決策。
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