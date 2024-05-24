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新制勞退基金 加碼開發金
開發金控（2883）昨（23）日公布最新股東結構與十大股東名單，全體股東人數從去年高峰91.4萬人降到今年的87.8萬人，持股低於1,000股的小股東人數仍維持21萬人以上，十大股東中，新制勞退基金近一年加碼近4萬張最力，主權基金挪威央行則是減碼近2萬張，大股東辜仲掌控的興文投資，穩定持股48萬張、2.85%，仍居最大單一股東。
開發金昨天並預告，子公司開發資本將於今（24）日召開董事會，通過延聘衛福部前政務次長王必勝擔任開發資本資深副總經理，開發金希望借重王必勝在其專業領域的高度專業及深厚資歷，加入團隊對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬。
尤其王必勝歷任醫界相關公、協會要職，在任衛福部在防疫與各項工作貢獻，資歷、人脈與經驗，可以有效幫助開發金的資本投資與私募管理，王必勝上任後主要將以協助擔任開發資本大健康事業群總經理暨開發資本管顧、開發生醫創投董事長的何俊輝，在生技醫療領域的投資與管理。
開發金最新十大股東，除了挪威央行減碼持股，去年位列第十大股東的台灣50指數股票型基金（ETF），今年也退出十大股東榜外，保守估計減碼了至少2萬張以上。
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