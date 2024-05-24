快訊

勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新制勞退基金 加碼開發金

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

開發金控（2883）昨（23）日公布最新股東結構與十大股東名單，全體股東人數從去年高峰91.4萬人降到今年的87.8萬人，持股低於1,000股的小股東人數仍維持21萬人以上，十大股東中，新制勞退基金近一年加碼近4萬張最力，主權基金挪威央行則是減碼近2萬張，大股東辜仲掌控的興文投資，穩定持股48萬張、2.85%，仍居最大單一股東。

開發金昨天並預告，子公司開發資本將於今（24）日召開董事會，通過延聘衛福部前政務次長王必勝擔任開發資本資深副總經理，開發金希望借重王必勝在其專業領域的高度專業及深厚資歷，加入團隊對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬。

尤其王必勝歷任醫界相關公、協會要職，在任衛福部在防疫與各項工作貢獻，資歷、人脈與經驗，可以有效幫助開發金的資本投資與私募管理，王必勝上任後主要將以協助擔任開發資本大健康事業群總經理暨開發資本管顧、開發生醫創投董事長的何俊輝，在生技醫療領域的投資與管理。

開發金最新十大股東，除了挪威央行減碼持股，去年位列第十大股東的台灣50指數股票型基金（ETF），今年也退出十大股東榜外，保守估計減碼了至少2萬張以上。

股東 開發金控

延伸閱讀

部桃院長月薪60萬？衛福部闢謠、新院長人選即將揭曉

傳王必勝轉戰開發金年薪800萬 藍委：他如何做創投？

離開27年公職將赴開發金？王必勝本人如此回應了

金控業延攬前官員？ 無金融背景…王必勝傳將去開發金「年薪800萬」

相關新聞

富邦金分析三變數 牽動獲利前景

展望今年下半年金融業獲利前景，富邦金控總經理韓蔚廷昨（23）日分析，美國聯準會貨幣政策、中國大陸經濟前景及美國總統大選結...

壽險兩招拚降外匯避險成本 公會月底將向金管會建議

壽險業2023年為了不到1毛錢的匯價波動，就砸了3,600億元避險成本，將有解方。壽險公會將在5月底前向金管會提交「外匯...

國銀放款中小企目標創高 挑戰4,200億元

金管會昨（23）日發函給各銀行，拍定2024年國銀對中小企業放款增額目標是4,200億元，改寫史上最高放款目標量，顯示市...

新制勞退基金 加碼開發金

開發金控昨（23）日公布最新股東結構與十大股東名單，全體股東人數從去年高峰91.4萬人降到今年的87.8萬人，持股低於1...

永豐金海外併購 鎖定東南亞

永豐金昨（23）日舉行2024年第1季法說會，總經理朱士廷表示，收購柬埔寨Amret不會是永豐金控海外併購最後一階段，「...

一銀帶頭 引領企業低碳轉型

第一銀行以「永續金融，第一品牌」為核心思維，積極響應國際2050淨零排放趨勢，昨（23）日邀請國內企業參與專題講座，引導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。