快訊

勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐金海外併購 鎖定東南亞

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
永豐金控法說會重點
永豐金控法說會重點

永豐金（2890）昨（23）日舉行2024年第1季法說會，總經理朱士廷表示，收購柬埔寨Amret不會是永豐金控海外併購最後一階段，「海內外併購將持續」，鎖定東南亞，西進暫時完全沒有考慮，國內併購策略鎖定銀行與證券，是否瞄準京城銀則無法評論。

朱士廷昨日宣布兩大利多，包括一、今年第1季獲利續創歷年同期新高，稅後純益68.8億元、年成長44.8％，每股盈餘0.56元；二、子公司永豐銀4日董事會通過將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret　Plc.（Amret）100％股權，總收購金額不超過200億元，併購的股價淨值比（PB）低於二倍。依據其去年稅後純益2,800萬美元（約逾9億新台幣），希望未來轉型商業銀行，為永豐銀海外獲利增添新獲利動能。

永豐金控獲利引擎子公司永豐銀，今年首季稅後純益52.3億元、年成長33.4％寫歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得，海外表現也相當優秀，併購Amret案已耕耘多年，疫情後重啟談判，對方著眼永豐金ESG理念與其不謀而合，永豐銀在眾多買家中脫穎而出，順利談成，成為台灣第一家和知名國際開發金融機構IFC及FMO做共同股東的機構。

莊銘福指出併購該案有四大優勢。第一，考量柬埔寨疫情前當地併購交易PB比皆為二倍以上，該案在疫情後PB比順利壓在二倍以下；第二，海外供應鏈移轉首選為東南亞的越南外，開始往泰國、印尼發展，柬埔寨地理位置優異，產業未來將往當地發展；第三，柬埔寨為固定利率，未來降息環境讓永豐銀利差獲利穩定；第四，東南亞當地對金融機構有不同准入，柬埔寨基於自主經營、銀行規模足夠、亞洲成長最快經濟體之一，最符合永豐銀併購條件。

併購 柬埔寨 永豐銀行

延伸閱讀

台灣團隊助攻柬埔寨大師重返坎城 全場致敬享榮耀

涉暴力討債及柬埔寨詐騙 竹聯幫地虎堂主吳金虎夫婦等13人遭訴

中再派2艦訪柬埔寨、東帝汶 美及鄰國關注

投資柬埔寨房產詐全台7000人 台灣房巢吸金97億遭起訴

相關新聞

富邦金分析三變數 牽動獲利前景

展望今年下半年金融業獲利前景，富邦金控總經理韓蔚廷昨（23）日分析，美國聯準會貨幣政策、中國大陸經濟前景及美國總統大選結...

壽險兩招拚降外匯避險成本 公會月底將向金管會建議

壽險業2023年為了不到1毛錢的匯價波動，就砸了3,600億元避險成本，將有解方。壽險公會將在5月底前向金管會提交「外匯...

國銀放款中小企目標創高 挑戰4,200億元

金管會昨（23）日發函給各銀行，拍定2024年國銀對中小企業放款增額目標是4,200億元，改寫史上最高放款目標量，顯示市...

新制勞退基金 加碼開發金

開發金控昨（23）日公布最新股東結構與十大股東名單，全體股東人數從去年高峰91.4萬人降到今年的87.8萬人，持股低於1...

永豐金海外併購 鎖定東南亞

永豐金昨（23）日舉行2024年第1季法說會，總經理朱士廷表示，收購柬埔寨Amret不會是永豐金控海外併購最後一階段，「...

一銀帶頭 引領企業低碳轉型

第一銀行以「永續金融，第一品牌」為核心思維，積極響應國際2050淨零排放趨勢，昨（23）日邀請國內企業參與專題講座，引導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。