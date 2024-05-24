永豐金海外併購 鎖定東南亞

永豐金（2890）昨（23）日舉行2024年第1季法說會，總經理朱士廷表示，收購柬埔寨Amret不會是永豐金控海外併購最後一階段，「海內外併購將持續」，鎖定東南亞，西進暫時完全沒有考慮，國內併購策略鎖定銀行與證券，是否瞄準京城銀則無法評論。

朱士廷昨日宣布兩大利多，包括一、今年第1季獲利續創歷年同期新高，稅後純益68.8億元、年成長44.8％，每股盈餘0.56元；二、子公司永豐銀4日董事會通過將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.（Amret）100％股權，總收購金額不超過200億元，併購的股價淨值比（PB）低於二倍。依據其去年稅後純益2,800萬美元（約逾9億新台幣），希望未來轉型商業銀行，為永豐銀海外獲利增添新獲利動能。

永豐金控獲利引擎子公司永豐銀，今年首季稅後純益52.3億元、年成長33.4％寫歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得，海外表現也相當優秀，併購Amret案已耕耘多年，疫情後重啟談判，對方著眼永豐金ESG理念與其不謀而合，永豐銀在眾多買家中脫穎而出，順利談成，成為台灣第一家和知名國際開發金融機構IFC及FMO做共同股東的機構。

莊銘福指出併購該案有四大優勢。第一，考量柬埔寨疫情前當地併購交易PB比皆為二倍以上，該案在疫情後PB比順利壓在二倍以下；第二，海外供應鏈移轉首選為東南亞的越南外，開始往泰國、印尼發展，柬埔寨地理位置優異，產業未來將往當地發展；第三，柬埔寨為固定利率，未來降息環境讓永豐銀利差獲利穩定；第四，東南亞當地對金融機構有不同准入，柬埔寨基於自主經營、銀行規模足夠、亞洲成長最快經濟體之一，最符合永豐銀併購條件。

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