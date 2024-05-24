壽險兩招拚降外匯避險成本 公會月底將向金管會建議

壽險業2023年為了不到1毛錢的匯價波動，就砸了3,600億元避險成本，將有解方。壽險公會將在5月底前向金管會提交「外匯價格準備金（簡稱外價金）」建議案，有兩大亮點，一、提出「先借」六大項準備金，可轉列外價金，二、拉高外價金的提存和沖抵比率，最高可100%全數沖抵，這兩大亮點有三大效果：沖抵匯損、平穩獲利、降低避險成本和比率。

據壽險公會版本，要充實外價金的六項準備金「財源」，包括一、不動產增值利益準備金；二、重大事故收回準備金；三、營業損失準備金；四、公司自願強化提存準備金；五、長年期保費不足準備金；六、其他經金管會核准項目。

壽險公會外匯價值準備金建議案

這六項準備金因全列「負債」項下，可轉列性質同為「負債」的外價金。金管會官員說，尚未收到壽險公會建議案，需等建議方案來，再檢視轉列的合理性和必要性，最終就等新主委彭金隆拍板。

這六項準備金都將在2026年接軌IFRS 17後，就不需再提列，等於可「釋出」，但能否在接軌前、就暫借給外價金，成為「第一桶金」仍需評估；一旦拍板可暫借，再加上拉高提存和沖抵，一來可充實外匯價格準備金、二來可全額沖抵，業者將可降低避險比率。

「外匯價格準備金」到底是甚麼？簡單說，就是當台幣貶值、壽險業有兌換利益時，需提存一筆準備金，以因應當台幣升值、壽險業出現兌換損失時，就可以把這筆準備金，拿出來沖抵，藉此減輕對獲利衝擊。

白話文就是，準備金如同壽險業的大水庫，晴天（台幣貶值）儲糧、雨天（台幣升值）撐傘，不會讓壽險業因匯率亂流，讓「獲利暴起暴落」，有平穩損益效果。

其次，因為水庫也緩衝了匯損，可減少壽險業為了避險、每年付出高達數百億元的避險費用，第三，當準備金水庫愈厚實，業者不需加大力道避險，避險費用不會吃掉投報率，業者經常性收益可大幅提升。

壽險業2023年全年海外投資就砸了3,600億元避險成本，這筆錢猶如丟水裡，一去不回頭，吞噬了獲利，市場預期2024年恐將逾4,000億元。據統計，今年首季壽險業避險成本是1,068億元、年增三成。

為解壽險業被匯率亂流、高漲的避險費用夾殺，金管會2023年3月同意壽險公會建議，修正「外匯準備金機制」，減少準備金超額提存、增加可動用準備金、並允許業者可拿準備金來抵避險費用等三大新制，支撐業者獲利。

但美國遲未降息、避險成本居高不下，壽險公會時隔一年再度提案，這次盤點六大準備金「財源」，強化提存、長期保單保費不足，都因接軌後、改採「最佳估計」而不需再增提，另不動產增值、重大事故收回也仍存有部分負債餘額，算是各業者盤點後，認為暫轉列較為可行的項目。

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