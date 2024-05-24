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富邦金：中國經濟走過最惡劣階段 仍存2大壓力

中央社／ 台北23日電

中國近日再祭救房市措施，富邦金首席經濟學家羅瑋認為，中國經濟最惡劣時期已逐步告一段落，有望擺脫去年的低迷；不過富邦金總經理韓蔚廷也點出，中國經濟仍有其壓力存在，包括房市問題及消費相對疲弱，未來需持續觀察。

今年首季資本市場走揚、新台幣兌美元走貶，助攻壽險型金控獲利，富邦金今天舉行首季法人說明會並公布營運成績單，首季稅後淨利達新台幣304.1億元，年增117.5%，稅後每股盈餘（EPS）2.34元，雙雙居業界第2。

展望金融市場，韓蔚廷認為，必須觀察通膨、經濟成長率及就業率3大關鍵總經數據，及美國聯準會（Fed）利率決策、11月美國總統大選與中國經濟變化等3大變數。

韓蔚廷指出，初步觀察中國首季景氣有回穩跡象，但中國經濟有其壓力，除了不動產問題外，目前消費動能也相對疲弱，中國為大型經濟體，不動產及消費表現均是未來須持續觀察的重點。

羅瑋提到，中國自2023年7月政治局會議後，開始推出各項財政貨幣刺激政策，近日更進一步放寬住房政策，現階段觀察中國經濟最惡劣的時間已逐步告一段落，今年可望擺脫2023年的低迷；隨中國電商平台積極促銷加上政府積極推動設備及家電更新政策，若能有效提振民間消費，預估今年中國經濟成長動能將落在5%上下。

美國方面，羅瑋指出，因勞工實質所得成正成長，加上拜登政府推出各項政策發揮預期功效，有效帶動美國非住宅投資，且儘管美國維持高利率時間相當長，在高需求量推升下，美國住宅投資也相當暢旺，幾股力量交織下，美國經濟表現將比預期更強勁，也讓美國聯準會維持高利率時間將比預期來得更久。

根據富邦金預估，美國聯準會6月應會繼續按兵不動，假若後續勞動就業市場及美國通膨數據改善，下半年有機會降息1至2碼，預期美國經濟成長率則將落在1.6%至2%區間。

台灣方面，羅瑋觀察，隨新興科技應用需求暢旺，加上部分傳產外貿出口逐步回溫，帶動廠商願意加碼資本設備投資，加上台灣民間消費持續穩健，「台灣今年經濟成長率無論如何一定都會超過3%以上」，最好的情形下，成長動能將上看3.2%至3.3%。

羅瑋說，因今年電價調漲加上國際地緣政治帶動原物料價格上揚，帶動通膨預期升溫，讓央行3月無預警升息半碼，後續若台灣整體經濟能隨全球經濟改善，在出口成長下獲得提振，加上國際原物料價格若能稍微維持相對較低的水準，將可望舒緩台灣通膨上漲壓力，或許央行即可維持現有利率水準較長的一段時間。

另外，隨台積電赴日設廠，催動國銀赴日設點步伐，韓蔚廷今天透露，子公司台北富邦銀行預計第3季向金管會遞件申設東京分行。他也提到，富邦金已和台、日兩地主管機關初步呈報過，主管機關對此均樂觀其成。

富邦金 美國聯準會

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