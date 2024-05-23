永豐金總座：「西進」已告一段落 併購鎖定東南亞

永豐金今日召開 2024 年第1季法說會，在本月份宣布收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret被高度聚焦，也高度關注永豐金後續的併購動向，對此永豐金控總經理朱士廷表示，併購腳步將會持續，並以銀行和證券為主軸，他也指出，「西進已經暫時告一段落」，未來海外市場將鎖定東南亞，國內有理想標的也會評估。

至於和京城銀行的可能性，朱士廷仍表示「無法評論個案。」

永豐金也在法說會上公布首季海外稅前盈餘達 24.4 億元，創下近 10 年同期新高，年增 29%，海外稅前盈餘占比約3成。其中，永豐銀行南京子行及越南胡志明市分行稅前淨利也創下開業以來同期新高。海外獲利中以港澳地區獲利貢獻度最高，主要來自香港、澳門分行及中國子行，其次為 OBU 及美國，另外，永豐銀行香港分行及洛杉磯分行、永豐金證券 (亞洲) 稅前盈餘也都創下 10 年同期新高紀錄。

永豐銀日前宣布，將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret 的100% 股權，並已於 5月4日召開董事會，決議將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret Plc.(Amret)100% 股權，第一階段將收購 80% 股權，交易總金額約 4.35 億美元，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。

Amret 在該國所有金融機構中排名第九大，永豐銀未來也擬將其轉型成商業銀行。永豐銀行總經理莊銘福也說明，Amret併購案談了很多年，中間曾因疫情而暫緩，直到去年才重啟談判，亦有很多競爭對手，他也表示，此次收購，銀行自有資金可以完全支應，因此不用現金增資。

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