國銀今年中小企業放款增額目標4200億元 寫史上超高目標

金管會23日正式發函給各銀行，拍定2024年國銀對中小企業放款增額目標是4,200億元，改寫史上最高放款目標量，顯示市場對今年中小企業放款動能有高期待。若以今年前三月增加985億元來看，目標達成率是23.4%，接近平均每季25%達成率。

2023年國銀對中小企業放款增額目標是3,800億元，當時已是史上最高目標，最終全年是增加4,831億元，目標達成率127%，2024年則再往上又增加到4,200億元，等於增加了400億元或10.5%。

金管會表示，4,200億元的目標值有三大主因，一、參考主計處預測今年經濟成長率約3.4%，二、銀行預估值，三、考量該方案實施以來均維持穩定成長為目標，提供中小企業營運所需資金，因此拍定中小企業放款餘額的預測成長目標。

據統計，2024年3月底國銀對中小企業放款餘額攀升已攀升到9兆8,649億元，累計前三月增加985億元，年增6.3%寫逾一年新高紀錄。

銀行主管說，國銀對中小企業放款動能，都是參考當年經濟成長率再加減2~3個百分點，若以國發會預估今年經濟成長率約3.3~3.5%來看，今年放款年增率約落在6%左右，中小企業放款喊年增一成的確是高目標。

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