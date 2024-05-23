房市買氣強 4月國銀房貸年增破9%、衝近兩年高點

據金管會2024年4月底統計，象徵房市買氣的國銀房貸餘額年增率，一舉衝高到9.14%的24個月高點，高成長動能未墜，但反觀象徵建商推案信心指標的建築融資，年增率卻連續八個月下滑，一口氣降到3.57%的近六年半低點。

銀行局副局長林志吉說，國銀房貸量增，是因新青安貸款、和土建融轉分戶貸款；但建築融資年增率則從2021年1月16.77%高點，呈現緩步下降，顯示政府健全房市措施、加上通膨和建材價格走揚，均使建商推案保守。

據金管會統計，2024年4月底整體國銀房貸餘額10兆2,574億元、建融餘額3兆6,732億元，兩者合計共13兆9,306億元、年增7.61%，連兩個月走揚，顯示4月房貸成長高量能、已抵銷了建融下滑力道。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛分析，去年第3季開始有新青安點火，房市交易量隨即出現兩位數的年增率。據數據顯示，2023年12月國銀房貸月增額1,052億的史上新高，2024年4月單月增加887億元則是今年新高。

他說，受政策拉抬的不只限可申貸新青安的成屋市場，連預售市場都有低首付、產品規劃、比價的三重優勢拉抬，二手房牽動一手房，短期市場氣氛偏熱。

金管會公布國銀2024年4月底整體國銀房貸餘額10兆2,574億元，月增887億元是今年單月最大量，累計前四月增加2,705億元，是去年同期僅增加693億元的近4倍。

若以年增率來看，則在連3個月維持8%後，終衝破9%的近兩年高點，顯示新青安房貸熱潮未減。

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