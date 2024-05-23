加速推永續 公司治理評鑑2026年轉型ESG評鑑
為強化公司治理，金管會自2014年起辦理首屆公司治理評鑑，至今已完成10屆評鑑作業。考量近年ESG（環境、社會、公司治理）成國際趨勢，金管會規劃2026年起轉型為「ESG評鑑」。
為加速推動台灣上市櫃企業公司治理，金管會2013年發布首版公司治理藍圖，將公司治理評鑑列為重點項目，並自2014年辦理第1屆評鑑。考量永續發展及國際趨勢，近年公司治理評鑑已持續增加「推動永續發展」構面指標內容及權重。
金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，為進一步鑑別上市櫃公司在ESG各面向表現，證交所依「上市櫃公司永續發展行動方案」規劃，研議以目前公司治理評鑑架構為基礎，參考國際準則及趨勢，逐步增加環境、社會構面指標及權重，預計自2026年轉型為「ESG評鑑」。
高晶萍提到，證交所今年4月30日公告第10屆、即2023年度公司治理評鑑結果，可至證交所公司治理中心專區查詢，證交所與櫃買中心將於6月共同舉辦頒獎典禮，表揚各評鑑類別表現優異的公司，以進一步推動上市櫃公司積極提升公司治理，進而提升台灣資本市場國際競爭力。
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