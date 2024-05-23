快訊

央視揭軍演現場情況 共艦廣播警告我淮陽艦：你們不要為台獨賣命

登台36年「吉野家」驚傳倒店潮？經營狀況曝光 業者低調回應

今年第一號颱風「艾維尼」最快明生成 對台影響程度曝光

防業務員挪用客戶保費 保險局三大警示態樣出列

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
防制客戶保費被挪用，保險局所訂三大警示態樣出列。本報資料照片
防制客戶保費被挪用，保險局所訂三大警示態樣出列。本報資料照片

為了避免保險業務員挪用侵占保戶所繳交保費，對此保險局今日指出，去年已進行相關法規的修法，將在今年5月1日正式上路，其中若符合三大態樣，則向保戶收取保費的業務員，必須要留下工作底稿備查。

保險局主要修法條文為「保險業保險經紀人公司及保險代理人公司防範保險業務員挪用侵占保戶款項相關內控作業規定」第五點、第八點修正。對於第五點的修法，主要在要求保險業針對最近一期保險費到期後三個月未交付且符合下列各款態樣之一的自行繳費保件（不包括彈性繳費保件，及主約繳費期間已滿，僅附約仍持續繳費之保件），應逐案向保戶瞭解有無繳交保險費的事實，對有異常情事者應進行查核，並保留相關紀錄及工作底稿備供查核，這三種態樣，包括了:（一）原服務保險業務員離職。（二）原透過信用卡或金融機構轉帳自動扣款繳交保險費者，中途申請變更為自行繳費。（三）繳費期間內申請變更保戶聯絡資訊者。

保險局亦說明，第五點的修正，主要鑑於保險業務員挪用保費案件態樣多以自行繳費保件為主，為強化保險業對防範自行繳費保件的保戶遭保險業務員挪用保險費控管，因此特別增列第二項規定，明定保險業針對符合相關態樣的自行繳費保件，應逐案向保戶瞭解有無繳交保險費的事實，對有異常情事者應進行查核，並保留相關紀錄及工作底稿備供查核規定。

至於第八點第五款的修正，主要是增列規定，保險業針對由保險業務員轉送保險單、送金單、保費繳納證明或收據等自行繳費保件，應查核確認要保人所收受前開文件所載投保險種、保險費金額、繳費年期及繳費方式等資訊，與保險業留存的原始投保資料是否一致，並應保留工作底稿及相關紀錄備供查核。

保險局說明，這是為強化防範保險業務員偽造或變造保險單、送金單、保費繳 納證明或收據相關資 訊而挪用保險費控管，因此增列第五款，明定保險業針對由保 險業務員轉送保險單、送金單、保費繳 納證明或收據等自行繳費保件，應查核確認要保人所收受前 開文件所載相關資訊，與保險業留存的原始投保資料是否一致之規定。

保費 保險 信用卡

延伸閱讀

防疫保單再保爭議未歇 富邦產險今年不排除再提存約20億

暑期將至！泰安產險推網路投保旅綜險 享保費8折優惠

水芋保險開跑遭10級風襲可理賠 花蓮縣加碼補助2成保費

壽險業務員登錄人數4月變少 保險公司、保代通路同步下滑

相關新聞

防業務員挪用客戶保費 保險局三大警示態樣出列

為了避免保險業務員挪用侵占保戶所繳交保費，對此保險局今日指出，去年已進行相關法規的修法，將在今年5月1日正式上路，其中若...

北富銀將申設東京分行 第三季送件

北富銀將赴東京設點。富邦金總經理韓蔚廷今日在法說會上表示，北富銀已確定要申設日本分行，但比起很多國銀前往九州設點，韓蔚廷...

通膨帶動買房人數四月大增 國銀房貸業務量單月增加近900億

金管會公布最新的不動產放款統計。截至今年四月底止，房貸業務餘額來到10兆2574億元，年增率9.14%，更甚於三月的8....

新承做房貸利率創逾15年新高 央行：三因素致房市偏熱

央行理事會3月底宣布升息半碼，銀行陸續於4月反應調升貸款利率，央行統計五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）4月新承...

台新金董事會通過 全額認購台新銀73億私募現增

台新金（2887）旗下子公司台新銀行董事會日前通過擬辦理私募現金增資73億元，每股交易價格23元，台新金23日召開董事會...

房市愈打愈熱？五大銀行4月新增房貸955.66億元 創歷史次高

房市愈打愈熱。中央銀行23日公布，五大銀行4月新增房貸金額為955.66億元，僅次於2023年12月、創下歷年次高紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。