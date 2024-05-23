北富銀將申設東京分行 第三季送件

北富銀將赴東京設點。富邦金總經理韓蔚廷今日在法說會上表示，北富銀已確定要申設日本分行，但比起很多國銀前往九州設點，韓蔚廷表示，北富銀對於地點將選在身為日本金融中心的東京，並預計在下一季送件。

他也表示，台幣本身雖然3月升息半碼，但反應在活定存對客戶利率的調整，影響有限，由於美國利率乃處於高檔，因此，目前台美利差縮小有限，對銀行營運影響不大，北富銀除了已申設印度分行之外，亦持續觀察海外併購計畫，另國內併購機會也會同步評估。

外界關注富邦所轉投資的純網銀連線銀行虧損狀況及增資需要，韓蔚廷對此說明，line bank的虧損幅度已縮小，且客戶數比其他純網銀大得多，認為今年獲利應有改善，短期內沒有再注資計畫。

富邦金也出示北富銀今年首季各財務數字指出，首季稅後淨利81.6億元，續創歷史同期新高，各項業務規模穩健成長。整體淨收益年增16.0%，其中，利息淨收益年增13.7%，主要來自資產規模成長及淨利差(NIM)年增6bps，特別是手續費淨收益年成長達50.9%，反映財管及信用卡業務收益增加。授信部份，整體授信餘額年增12.8%，企業授信與個人放款皆為雙位數成長。整體企業授信餘額年增14.9%，反映經濟成長及企業資金需求增加；個人授信部份，房屋貸款餘額突破1兆元，年成長達10.9%，其他個人授信餘額年增16.6%，個人信貸及信用卡循環餘額呈現雙位數成長。

此外，北富銀首季的存款餘額年成長8.6%，尤其在高利率環境下，台、外幣定存增幅均高於活存；持續強化外幣資金運用效率，帶動外幣放款及債券佔外幣存款比例增加。資產品質方面，逾放比0.11%，備抵呆帳覆蓋率1,143.73%，皆維持良好，各項業務資產品質維持穩健。

信用卡業務方面，因Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，有效卡數年成長50.5%，市佔率14.8%，位居市場第二；簽帳金額年成長51.4%，市佔率13.7%，市場排名第三。財富管理業務方面，財富管理各產品線顯著成長，財富管理手續費收入年成長44.0%，其中，共同基金年成長達128.4%，反映投資市場熱絡。海外分行放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增18.5%、海外稅後淨利年增15.8%。

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