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新承做房貸利率創逾15年新高 央行：三因素致房市偏熱

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
升息抑制不了房市熱度？央行分析房市偏熱原因：景氣復甦、股市財富效果、新青安措施。記者陳儷方／攝影
升息抑制不了房市熱度？央行分析房市偏熱原因：景氣復甦、股市財富效果、新青安措施。記者陳儷方／攝影

央行理事會3月底宣布升息半碼，銀行陸續於4月反應調升貸款利率，央行統計五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）4月新承做放款加權平均利率為2.155％，創逾15年新高，較3月上升0.138個百分點，其中，購屋貸款利率升至2.176％，也是逾15年新高，較3月上升0.09個百分點。

值得注意的是，新承做購屋貸款金額955億元，為今年以來最多，央行表示，房市相較於去年上半年有偏熱情形。

央行經研處官員指出，五大行新承做貸款加權平均利率為2.155％，為98年1月以來新高，前高97年12月利率為2.348％；五大行新承做房貸利率為2.176％，也是98年1月以來新高，前高97年12月為2.523％。

官員表示，新承做貸款利率創下15年4個月新高原因，主要是因為央行升息，郵政儲金利率反映央行升息而調升，使得房貸利率跟進調高，另外，合計數利率走升還有一項原因，就是4月新承做的低利貸款金額較少，成為推升利率的因素之一。

4月新承做購屋貸款金額為955.66億元，繼今年1月後又再度突破900億元大關，利率走升對購屋貸款似乎沒有抑制效果？官員表示，房市熱度相對於去年上半年是有偏熱的情況，主要是因為出口景氣復甦、股市大漲帶來的財富效果，以及新青安政策的激勵作用，大環境對於房市而言是正面因素；若以央行的角度來說，央行升息會導致民眾的房貸壓力增加，對房市具有抑制效果。

央行3月底升息半碼，為0.125個百分點，4月房貸利率較3月上升0.09個百分點，央行認為，4月房貸利率基本上已大致反應央行的升息，房貸利率增加9個基本點，與政策利率提高12.5個基本點算是相當貼近。

觀察房價指數及買賣移轉棟數情形，房市明顯熱絡，雖然大環境助攻房市，但房市熱絡程度是否健康？央行官員表示，會持續關注房市未來發展，房市降溫速度雖然不符合大家期待，但央行觀察建築貸款年增率逐步下降，貸款成數也走低，高價住宅（豪宅）貸款的金額及戶數趨勢呈現減少，因此央行認為選擇性信用管制等相關措施的目的，都有達成，不過，央行仍會持續關注並滾動檢討相關措施。

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