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通膨帶動買房人數四月大增 國銀房貸業務量單月增加近900億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

金管會公布最新的不動產放款統計。截至今年四月底止，房貸業務餘額來到10兆2574億元，年增率9.14%，更甚於三月的8.58%，對此銀行局副局長林志吉說明，主要因為新青安貸款政策帶動首購族的買房意願，以及來自土建融完工的分戶貸款所帶動，合計房貸加建築貸款達14兆4500億元。

倘若和三月數字相較，四月的房貸餘額淨增加887億，亦高於三月的單月增量，相較於日前財政部所公布的新青安房貸業務量在四月單月業務量爆增521億，占全體增量接近6成之多，可見得新青安的威力；金融圈人士指出，央行升息，但新青安利率卻凍漲，仍維持原本的1.775%，和其他房貸利率的落差擴大到41個基點，亦使得申辦房貸走新青安路線的民眾更多。

但另一方面，非青安的房貸貢獻度也高達4成，就整體房貸業務量大增，金融業者認為，已顯著感受到通膨帶動民眾買房來保值的交易需求。

但另一方面，建商則深受通膨所帶動的原物料價格上揚之苦，使金管會所統計的建築貸款業務量年增率繼續下降。金管會最新統計，截至4月底止，建築貸款36732億，年增3.57%，較3月的4.03%繼續下降；建築貸款年增率，從110年1月起的最高點16.77%持續下滑，再創新低，對此林志吉說明，主要由於通膨拉高建材建格使建商推案保守。

再以金管會對銀行法第72-2的不動產放款比重來看，全體國銀平均為26.49%，不動產放款為14.45兆元，總存款量和金融債券作為分母為54.56兆元；其中，比重介於28%至29%有3家，27%至28%有6家，26%至27%有13家。

房貸 財政部 通膨 金管會 青安貸款

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