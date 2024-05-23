台新金董事會通過 全額認購台新銀73億私募現增

台新金（2887）旗下子公司台新銀行董事會日前通過擬辦理私募現金增資73億元，每股交易價格23元，台新金23日召開董事會，宣布擬100%全額認購，台新金表示，本次私募資金主要用於強化財務結構，且為維持股東結構單一化，不採用公開募集。

台新銀行日前公告，董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股，台新銀私募股數約3.17億股，每股交易價格23元，可私募額度上限約73億元。

台新金表示，私募價格訂定的依據及合理性，主要是考量台新銀行獲利成長動能、業務成長、資產品質穩定度等財務表現，採股價淨值比法與本益比法綜合評估。實際定價日為5月16日。本次私募資金將用於充實自有資本，強化資本結構。不採用公開募集理由，為維持股東結構單一化。

台新銀行為台新金控主要獲利來源，其4月稅後純益13.7億元，累積稅後純益為57.9億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後純益較去年同期成長6.6%；資產品質維持穩健，截至4月底逾放比為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1216.93%。

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